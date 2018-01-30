HABER

AK Partili Karacan: Türkiye'nin gelişimini dünya kıskanıyor

POLİTİKA HABERLERİ | 30.01.2018 19:06 | Son Güncelleme

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de bir dizi ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, iktidarları döneminde Türkiye'de büyük değişimin yaşandığını belirterek, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye'nin bu gelişimini, tüm dünya kıskanıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi. Karacan, Başbakan Binali Yıldırım'ın 3 Şubat'ta kenti ziyaretinden önce, Balıkesir'deki sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile buluşmaya geldiğini söyledi.

Türkiye'nin, 1 milyar dolar için IMF kapısında bekleyen bir ülke konumundan, bugün her konuda söz sahibi olan bir ülke haline geldiğini belirten Karacan, sıralarında 3 kişinin oturduğu, 50 kişilik sınıflarda eğitim öğretimin verildiği okullardan, bugün öğrencilerin 24-25 kişilik sınıflarda eğitim öğretim gördüğü okullara gelindiğini kaydetti. AK Parti kadrolarının, eğitim, ulaşım, sağlık, spor alanlarındaki yatırımlarla Türkiye'nin hak ettiği yere gelmesi için hizmet ettiğini belirten Karacan, şunları söyledi:

"Teşkilatlar olarak 2019'a giden süreçte yan yana kol kola, birbirinin eksiklerini tamamlayarak, sevgi içerisinde yol alacağız. Bunu ülkemizin geleceği için yapacağız. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye'nin bu gelişimini, tüm dünya kıskanıyor. Tüm dünya, Türkiye'nin gelişimine, bu coğrafyadaki hakimiyetine engel olmaya çalışıyor. Çeşitli yollarla bunu denediler. Bunları MİT TIR'ları, 17-25 Aralık, Gezi eylemleri, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi ve ekonomiyle denemeye kalktılar. Hiçbiri tutmadı. Çünkü liderinin arkasında bir halk var. Liderini bilen, lideri ile yol alan, liderine güvenmiş AK kadrolar, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları var."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, İl Başkanlığı ziyaretinin ardından STK temsilcileriyle Balıkesir Öğretmenevi'nde bir araya geldi. STK temsilcilerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyen Karacan, "Buraya sizi dinlemeye, isteklerinizi, önerilerinizi, sorunlarınızı öğrenmeye geldim” diye konuştu.

Karacan, basına kapalı olarak devam eden STK buluşmalarının, bundan sonra 2 ayda bir yineleneceğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

Diğer Haberler
Saadet Partisi'nden Afrin çıkışı: Bizi işkillendiriyor

Saadet Partisi'nden Afrin çıkışı: Bizi işkillendiriyor

Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak

Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak

Bahçeli'den çok sert sözler: CHP, PKK'yla yatmış PYD-YPG ile uyanmıştır

Bahçeli'den çok sert sözler: CHP, PKK'yla yatmış PYD-YPG ile uyanmıştır

CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!

CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme!

'Türkiye'nin göz yummasını beklemek akıl kârı değildir'

'Türkiye'nin göz yummasını beklemek akıl kârı değildir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.