AK Partili Karacan: Türkiye'nin gelişimini dünya kıskanıyor

Türkiye'nin, 1 milyar dolar için IMF kapısında bekleyen bir ülke konumundan, bugün her konuda söz sahibi olan bir ülke haline geldiğini belirten Karacan, sıralarında 3 kişinin oturduğu, 50 kişilik sınıflarda eğitim öğretimin verildiği okullardan, bugün öğrencilerin 24-25 kişilik sınıflarda eğitim öğretim gördüğü okullara gelindiğini kaydetti. AK Parti kadrolarının, eğitim, ulaşım, sağlık, spor alanlarındaki yatırımlarla Türkiye'nin hak ettiği yere gelmesi için hizmet ettiğini belirten Karacan, şunları söyledi:

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de bir dizi ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, iktidarları döneminde Türkiye'de büyük değişimin yaşandığını belirterek, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye'nin bu gelişimini, tüm dünya kıskanıyor" dedi.

"Teşkilatlar olarak 2019'a giden süreçte yan yana kol kola, birbirinin eksiklerini tamamlayarak, sevgi içerisinde yol alacağız. Bunu ülkemizin geleceği için yapacağız. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye'nin bu gelişimini, tüm dünya kıskanıyor. Tüm dünya, Türkiye'nin gelişimine, bu coğrafyadaki hakimiyetine engel olmaya çalışıyor. Çeşitli yollarla bunu denediler. Bunları MİT TIR'ları, 17-25 Aralık, Gezi eylemleri, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi ve ekonomiyle denemeye kalktılar. Hiçbiri tutmadı. Çünkü liderinin arkasında bir halk var. Liderini bilen, lideri ile yol alan, liderine güvenmiş AK kadrolar, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları var."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, İl Başkanlığı ziyaretinin ardından STK temsilcileriyle Balıkesir Öğretmenevi'nde bir araya geldi. STK temsilcilerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyen Karacan, "Buraya sizi dinlemeye, isteklerinizi, önerilerinizi, sorunlarınızı öğrenmeye geldim” diye konuştu.

Karacan, basına kapalı olarak devam eden STK buluşmalarının, bundan sonra 2 ayda bir yineleneceğini belirtti.

FOTOĞRAFLI