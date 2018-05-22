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AK Parti'li Karal: Yeni ufukların çizileceği bir Türkiye önümüzde

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 12:19 | Son Güncelleme

AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, "Yepyeni ufukların çizileceği bir Türkiye önümüzde duruyor.

AK Parti'li Karal: Yeni ufukların çizileceği bir Türkiye önümüzde

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, "Yepyeni ufukların çizileceği bir Türkiye önümüzde duruyor. Daha huzurlu ve müreffeh bir ortamda, her alanda daha güçlü ve dinamik bir Türkiye için cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin olmazsa olmaz bir sistem olduğu kamuoyunca takdir görmektedir" dedi.
AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, "24 Haziran sonrası yepyeni ufukların çizileceği bir Türkiye önümüzde duruyor. Daha huzurlu ve müreffeh bir ortamda, başta ekonomik olmak üzere her alanda daha güçlü ve dinamik bir Türkiye için Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin olmazsa olmaz bir sistem olduğu kamuoyunca takdir görülmektedir. Bu takdir inşallah 24 Haziran’da milletimizin onayı ile yürürlüğe girecektir" dedi.
Karal, "Süreç partimiz tarafından ince elenip sık dokunarak işlendi. Birçok isim aday adaylığı sürecinde değerlendirildi. Gerek temayül yoklamaları gerek anketler gerekse de diğer çalışmalar neticesinde 600 milletvekili adayı belirlendi. Ben sevdam olan Rize ve Rizeliler için hayatımı ortaya koydum. Memleketine en çok giden ve hemşerileriyle en çok zaman geçiren milletvekili unvanına sahip olmanın gururunu yaşadım. Yoğun geçen programlarımızdan kalan zamanlarda hemen Rize’ye geldim. Vatandaşımızı dinledim, her sorunun çözümü noktasında azami gayret gösterdim. Rize’nin kalkınması adına birçok proje ve yatırımın kazandırılması noktasında elimden gelen bütün çabayı sarf ettim" diye konuştu.
Listede yeniden aday gösterilmeyişi kararının başının üstünde yeri olduğunu da kaydeden Karal, "Bu kez aday olarak gösterilmedim. Alınan bu kararın başımın üstünde yeri olduğunu belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımızın takdiri her şeyin üstündedir. Partim ve davam için bundan önce nasıl mücadele ettimse bundan sonra da devam edeceğim. Bunun için milletvekili olmam ya da olmamam önemli değil" dedi.

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