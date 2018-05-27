HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti'li Kavakçı: Yaralar kapansa da izleri asla silinmemiştir

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 14:41 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, "Askeri müdahalelerle sivil yönetimlere el koyulma alışkanlığının başlangıcı olan 27 Mayıs 1960 darbesinden, 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimine kadar devam eden süreçte milletin iradesini küçümseyen vesayetçilerin kirli postal izleri, tarihimizde kara lekeler olarak yer almıştır.

ANKARA, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, "Askeri müdahalelerle sivil yönetimlere el koyulma alışkanlığının başlangıcı olan 27 Mayıs 1960 darbesinden, 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimine kadar devam eden süreçte milletin iradesini küçümseyen vesayetçilerin kirli postal izleri, tarihimizde kara lekeler olarak yer almıştır. Bu lekelerin neden olduğu yaralar kapansa da izleri asla silinmemiştir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları Başkanı Ravza Kavakçı Kan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Türkiye cumhuriyeti tarihinde 27 Mayıs 1960 gecesi cuntacılar tarafından yapılan askeri müdahalenin, darbe zihniyetinin, demokrasi üzerine düşürdüğü kara leke olarak kayda geçtiğini belirten Kan, "Milletin iradesiyle iktidar olan Demokrat Parti'yi farklı bahanelerle silah zoruyla alıkoyan darbeci zihniyet, 50 yıl boyunca devam edecek olan keyfi uygulamaların da önünü açmış oldu. Devam eden süreçte meşru iktidarları gayrimeşru müdahalelerle durduran askeri darbeler ve muhtıralar, oluşturdukları baskı rejimleriyle demokrasiyi ve özgürlükleri defalarca kere kesintiye uğratmıştır" dedi.
Darbeci zihniyetin, milyonlarca vatandaşın yaşama hakkını elinden aldığını vurgulayan AK Parti'li Kavakçı, şunları kaydetti:
"İdeolojik körlükleri insan olmalarının önüne geçen ve bütün insanlığı bu karanlık dünyanın içerisinde yaşamaya zorlayan askeri vesayet odakları, tek taraflı adalet anlayışlarıyla Anadolu topraklarına zulüm tohumlarını serperek toplumu ayrıştırmaya çalışmıştır. Temel hak ve özgürlükleri hiçe sayarak insanları; inançları, değerleri, etnik kimlikleri, kültürleri ve siyasi görüşleriyle sınıflandıran darbeci zihniyet milyonlarca vatandaşımızın yaşama hakkını ellerinden almıştır. Askeri müdahalelerle sivil yönetimlere el koyulma alışkanlığının başlangıcı olan 27 Mayıs 1960 darbesinden 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimine kadar devam eden süreçte milletin iradesini küçümseyen vesayetçilerin kirli postal izleri tarihimizde kara lekeler olarak yer almıştır. Bu lekelerin neden olduğu yaralar kapansa da izleri asla silinmemiştir. Bu zavallı darbeci zihniyet, Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin liderliğinde, aziz milletimizin de liderinin arkasındaki dimdik duruşlarıyla sonsuza kadar bu topraklardan silinmiştir. Ancak demokrasi ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes olmak üzere bütün demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden özgürlük ve demokrasi düşmanlarını asla unutmadık, unutturmayacağız."

PARTNERBıyıksız hali şaşkına çevirdiBıyıksız hali şaşkına çevirdi
Muharrem İnce: Parayı alıp, betona gömdüler/ Ek fotoğraflarMuharrem İnce: Parayı alıp, betona gömdüler/ Ek fotoğraflar
Muharrem İnce: Parayı alıp, betona gömdülerMuharrem İnce: Parayı alıp, betona gömdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar

Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar

Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu

Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu

Bakan İsmet Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Bakan İsmet Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.