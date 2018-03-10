AK Partili Kavaklıoğlu: ABD ve Avrupa'da tekrar 'Osmanlı korkusu’ oluştu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve Niğde Milletvekili Alparslan Kavaklıoğlu, "Osmanlı’yı unutmuşlardı ama AK Parti iktidarları döneminde yapılan işler, elde edilen başarılar tekrar onlarda bir Osmanlı sendromu, Osmanlı korkusu oluşturdu" dedi.

Yalova’da AK Parti Siyaset Akademisi’nin ilk dersine konuşmacı olarak katılan TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve Niğde Milletvekili Alparslan Kavaklıoğlu, dünyada Soğuk Savaş Dönemi'nin bitmesiyle yaşanan gelişmelere değindi. Hem ABD’de hem de Avrupa’da büyük sıkıntılar olduğunu belirten Kavaklıoğlu, "Bir kere dünyanın serveti, zenginliği Doğu'ya kayıyor. Batı’dan Doğu'ya doğru servet kayıyor. Avrupa çok olağanüstü bir dönem geçiriyor. Avrupa nüfus olarak azalıyor gittikçe ve yaşlanıyor. Çok yaşlı bir nüfusu var. Böyle olunca dışarıdan gelen adamlar iş buluyorlar, meslek ediniyorlar. Fakat şöyle bir sıkıntısı var Avrupa’nın: Gelen insanların hepsi Müslüman. Güneyden Fas, Tunus, Cezayir. Öbür taraftan Afganistan, Pakistan, Irak, İran, Suriye, Türkiye. Buralardan gelenler Müslüman. Öyle bir hal aldı ki Belçika’nın başkenti Brüksel’de şu anda en çok konulan isim Muhammet. İkincisi Melih, üçüncüsü Ayşe" dedi.

Bu durumun Avrupalıları tedirgin ettiğini belirten Kavaklıoğlu, "Bu trend bu şekilde devam ederse 20 sene sonra Avrupa’da Müslüman nüfusu Hristiyan nüfusu geçecek. En büyük endişeleri de bu. Artı mikro milliyetçilik patladı orada. Şu anda AB’nin dağılması konuşuluyor ama bence AB’nin dağılmasından önce orada ülkeler parçalanacak. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Avrupa’da 50’ye yakın yeni ülke çıkabilir. Bu endişeler, bu korkular orada milliyetçi, yabancı düşmanlığı söylemlerini, İslam karşıtı söylemleri artırdı. Artırınca seçimlere giren marjinal küçük partiler çok büyük oylar almaya başladı. Ayrılıkçı partiler çok büyük oylar almaya başladı. Bunun çaresi yok. Avrupa Müslüman olacak. Biz orada etkili olacağız Allah’ın izniyle. Ben bundan eminim” diye konuştu.

'TRUMP, YAHUDİ LOBİSİNE TESLİM OLDU'

Amerika Birleşik Devletleri’nin de karmaşık bir yapıda olduğunu kaydeden Alparslan Kavaklıoğlu, şöyle dedi:

"Amerika’ya bakıyorsunuz; küçük devletçikler var, onlar bir araya gelmiş birleşik devlet olmuş. Karşınızda klasik bir devlet var diye düşünüyorsunuz. Oysa ABD yapı olarak öyle bir devlet değil. ABD şirketler devletidir. Orada çok olağanüstü büyük şirketler var. Onların çok büyük sermayeleri var. Onlar hem dünyayı hem Amerika’yı yönetiyorlar. Şimdiye kadar yönetiyorlardı. Bu sermayenin yüzde 65-70’e yakını da Yahudi sermayesi. Amerika’da yine çok başlılık var. Bir Pentagon var, Başkan var. İş âlemi lobileri var, Dışişleri Bakanlığı var. Şu anda da her kafadan bir ses var. Bu konuda kendi aralarında uzlaşamıyorlar. Özelikle son Başkan Trump’ın seçilmesiyle bu tamamen gün yüzüne çıktı. Eskiden derin devletin dediği her şey olurdu. Çok tuhaf bir adam başkan seçildi. Sıra dışı insanlar atıyor, sıra dışı işler yapıyor. Sıra dışı şeylerle kazandı zaten seçimi. Beklenen bir adam değildi. Neticede o da Yahudi lobisine teslim oldu. Kendisini, kendi arkasını kurtarabilmek için Yahudi lobisine teslim oldu. Bunları, Kudüs kararına baktığınız zaman rahatlıkla görebilirsiniz. Teslim oldu."

OSMANLI KORKUSU

Kavaklıoğlu, konuşmasının sonunda, "Türkiye’ye gelince... Hem Amerika’nın hem de Avrupa’nın aklına Osmanlı geliyor. Osmanlı’yı unutmuşlardı ama AK Parti iktidarları döneminde yapılan işler, elde edilen başarılar tekrar onlarda bir Osmanlı sendromu, Osmanlı korkusu oluşturdu. Bunlar tekrar Osmanlı oldular diye endişelendiler. Öyle mi, öyle" ifadelerini kullandı.