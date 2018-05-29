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Ak Partili Keşir: Bu FETÖ oyunudur

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 14:18 | Son Güncelleme

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir kulağına, 'Tayyip Erdoğan'a oy verilecek, milletvekili seçimlerinde bakacağız' diye fısıltılar geldiğini belirterek, "Milletvekilliği seçimlerinde kendince ders vermek ve bir daha düşünmek isteyenler yeni sistemde Tayyip Erdoğan, başkomutanı askersiz bırakmak isteyenlerdir ve bu FETÖ oyunudur" dedi.

Ak Partili Keşir: Bu FETÖ oyunudur

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir kulağına, 'Tayyip Erdoğan'a oy verilecek, milletvekili seçimlerinde bakacağız' diye fısıltılar geldiğini belirterek, "Milletvekilliği seçimlerinde kendince ders vermek ve bir daha düşünmek isteyenler yeni sistemde Tayyip Erdoğan, başkomutanı askersiz bırakmak isteyenlerdir ve bu FETÖ oyunudur" dedi.
Ak Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, partisinin il başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı. Programda konuşah Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm mazlumların umudu olduğunu belirterek, "Dünyaya meydan okuyan bir liderin arkasındayız. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen, emperyalist güçlere açık açık meydan okuyan bir lidere sahibiz. Bu öyle büyük bir nimettir ki; yurt dışına çıktığınızda ziyaret ettiğiniz kişilerin ağzından Recep Tayyip Erdoğan'ı duyarsınız. Her biri kendi ülkesinde böyle bir lidere sahip olmanın sevdası ile yanar tutuşur. Türkiye'nin umudu değildir sadece Recep Tayyip Erdoğan. Tüm mazlum ve inanmış coğrafyanın umududur" diye konuştu.
Ayşe Keşir sokakta bazı şeyler duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Sokakta bazı şeyler duyuyorum. Kulağıma böyle fısıltı gibi geliyor. 'Tayyip Erdoğan'a oy verilecek, milletvekili seçimlerinde bakacağız' diye. Biz 3 arkadaş listelerdeyiz. 51 tane kıymetli arkadaşımız aday adayıydı. Hepsi birbirinden kıymetli. Biz üçümüz daha kıymetli olduğumuz için listelerde değiliz. Takdiri ilahi, bizim yerimizde o arkadaşlardan herhangi biri olabilirdi. Bu bizim kerametimizden kaynaklanan bir durum değil. Bu listelerde isimlerimizin hiçbir önemi yok. Biz yeni sisteme 16 Nisan'da 'evet' dedik. 'Evet' dediğimiz sistemin arkasında durmak zorundayız. Bu sistem güçlü bir parlamentoyu gerektiriyor. Artık hükümetten gelmeyecek kanun tasarıları parlamentoda üretilecek. Ben 3,5 yıllık parlamento üyesiyim. Çoğunluğumuz olmasına rağmen muhalefet az sayıda milletvekili ile sistemi kitlemeye çalışıyor bir görseniz o Mecliste. Eğer kulağıma fısıltı gibi gelen sözler, maksadını bilseler o sözlerin nereye vardığını ağızlarına dahi almazlar. Milletvekilliği seçimlerinde kendince ders vermek ve bir daha düşünmek isteyenler yeni sistemde Tayyip Erdoğan, başkomutanı askersiz bırakmak isteyenlerdir ve bu FETÖ oyunudur. Kim böyle bir cümle kuruyorsa bilin ki; FETÖ'nün ağzı ile konuşuyordur. Derhal bu kişileri susturun ve derhal ağızlarını kapatın. Derhal ağzını kapatın, bilin ki FETÖ'nün ağzı ile konuşuyordur."

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Ak Partili Keşir: Bu FETÖ oyunudur

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