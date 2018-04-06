AK Parti’li Kır: “Hedefimiz 2019 seçimleri”

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır, “Barışmayı bilmiyorsanız siyaset yapmayın. Siyaset barış ve sağduyu gerektirir. 2019 seçimlerine bu duruşla ve bu görüşle hazırlanıyoruz” dedi.

Başkan Cenan Kır yaptığı açıklamada, “AK Parti iktidarının 16. yılında hedefimiz 2019 seçimleridir. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bunca yıldır iktidarda kalmasının sırrı sürekli kendisini yenilemesidir. Kendisi bu sırrı bu sözlerle ifade ediyor. Önümüzdeki seçimler çok önemli. Sebebi de 16 Nisan da yapmış olduğumuz referandumla yapılan sistemin değişikliğidir. Kısacası millete verilen sözlerin yerine getirilmesi için 16 Nisan’da çıkan ‘evet’ kararının ardından herhangi bir engel kalmamıştır. Bu söz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sözüdür. Bundan sonra önümüzdeki yıla kadar yani Mart ve Kasım seçimlerine kadar yoğun bir şekilde sonuç almaya dönük olarak program uygulayacağız. Hedefimiz 2019 seçimleridir. Türkiye bu seçimlerle birlikte yeni bir sisteme geçiyor. Şu bilinmelidir ki bu sistem Cumhuriyet tarihinde gelmiş geçmiş hiçbir sisteme benzemiyor. Yani yüzde az bir oy oranı ile iktidar olmak mümkün olmayacak. Tek şart halkın takdiri olan sandıklar olacaktır. İktidar için yani hükümetin kurulabilmesi için en az yüzde 50 artı bir oy almalıyız” diye konuştu.

İlçe Başkanı Cenan Kır yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımlarını da açıkladı. Buna göre AK Parti Fatsa İlçe Siyasî ve Hukuk İşleri Başkanlığına Ahmet Özyurt ve Yardımcılığına Ismet Tahir Özdemir, Teşkilat Başkanlığına Ilhan Uslu ve Yardımcılığına Mehmet Akman, Seçim İşleri Başkanlığına Murat Yeşildaş ve Yardımcılığına Hüseyin Ergün, Tanıtım ve Medya Başkanlığına Mehmet Ali Çekici ve Yardımcılığına Mehmet Kartal, Sosyal Politikalar Başkanlığına Adem Önen, Yerel Yönetimler Başkanlığına Mahmut Bölükbaş ve Yardımcılığına Isa Yüksel, Ekonomi İşleri Başkanlığına Yasin Saricicek ve Yardımcılığına Hasan Ergeç, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına Cemal Paşalıoğlu ve Yardımcılığına Cemal Kuş, Malî ve İdari İşleri Başkanlığına Mustafa Halıcı ve Yardımcılığına Gökhan Yaşar, İlçe Sekreterliğine Hüseyin Tonbuloğlu ve Yardımcılığına Adnan Sarihan getirildi.