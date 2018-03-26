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AK Partili Külünk: "Bizi paramparça yapmak istiyorlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 09:59 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekilli Metin Külünk, "Bizi paramparça yapmak istiyorlar" dedi.Külün ve beraberindeki heyet, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanlığı, Türkiye Gençlik Vakfı Şemdinli Şube Başkanlığı üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekilli Metin Külünk, "Bizi paramparça yapmak istiyorlar" dedi.
Külün ve beraberindeki heyet, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanlığı, Türkiye Gençlik Vakfı Şemdinli Şube Başkanlığı üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Öğretmenevinde öğle yemeği yiyen Külünk, daha sonra Şemdinli Belediyesi Kültür Merkezinde partililerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bağlar köyündeki Seyit Taha Hazretleri Türbesini ziyaret eden Külünk, buradaki askerlerle sohbet etti.
"Bizi paramparça yapmak istiyorlar" diyen Külünk, şöyle konuştu:
"Bir daha ifade ediyorum, bunların derdi ne Türk’tür, ne Kürt’tür, ne Arap’tır. Dertleri İslam’dır, Kur’an’dır. Bunu bilelim, bunu bilelim ki ne yapmak istiyorlar anlayalım. Bizi paramparça yapmak istiyorlar. Yıllarca Saddam’a, Irak’ın kuzeyindeki Kürtlere zulmeden kim? Yıllarca Saddam’ı Irak’ta iktidar sahibi yapıp, Irak halkını fakirleştiren kim? FETÖ terör örgütünü 15 Temmuz’da başımıza kim musallat ettiyse, PKK’yı hangi güç bize musallat etmişse, hepsi aynı güç. Şimdi sizlere soruyorum Irak’ta petrol var mı? Var. Musul’da var mı? Var. Peki Saddam zamanında Irak’ta fakirlik var mı? Vardı."
AK Parti Milletvekilli Metin Külünk, daha sonra beraberindeki Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ile ilçeden ayrıldı.

AK Partili Külünk: "Bizi paramparça yapmak istiyorlar"

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AK Partili Külünk: "Bizi paramparça yapmak istiyorlar"

AK Partili Külünk: "Bizi paramparça yapmak istiyorlar"
2 / 7

AK Partili Külünk: "Bizi paramparça yapmak istiyorlar"

AK Partili Külünk: "Bizi paramparça yapmak istiyorlar"
3 / 7

AK Partili Külünk: "Bizi paramparça yapmak istiyorlar"

AK Partili Külünk: "Bizi paramparça yapmak istiyorlar"
4 / 7

AK Partili Külünk: "Bizi paramparça yapmak istiyorlar"

AK Partili Külünk: "Bizi paramparça yapmak istiyorlar"
5 / 7

AK Partili Külünk: "Bizi paramparça yapmak istiyorlar"

AK Partili Külünk: "Bizi paramparça yapmak istiyorlar"
6 / 7

AK Partili Külünk: "Bizi paramparça yapmak istiyorlar"

AK Partili Külünk: "Bizi paramparça yapmak istiyorlar"
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AK Partili Külünk: "Bizi paramparça yapmak istiyorlar"

AK Partili Külünk: "Bizi paramparça yapmak istiyorlar"
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