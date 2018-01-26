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AK Parti'li Külünk: Gazi millet, gazi Meclis, gazi lider

POLİTİKA HABERLERİ | 26.01.2018 16:39 | Son Güncelleme 4 saat önce

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a ‘gazilik unvanı' verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sunan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Tehditlere karşı topyekun mücadele eden milletin liderinin 'gazilik' unvanıyla buluşması, yaşadığımız sürecin ağırlığını ve önemini anlatmak içindir. Bireysel olarak inancımı ifade ediyorum. Gazi millet, gazi Meclis, gazi lider" dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Derneği tarafından 'Dostlar Meclisi' konulu söyleşi düzenlendi. Ördekli Kültür Merkezi'ndeki söyleşiye katılan AK Parti'li Külünk, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'gazilik unvanı' verilmesi için TBMM'ye sunduğu kanun teklifi hatırlatılan Külünk, konunun dikkat çektiğinin belirtilmesi üzerine "Ben de zaten dikkat çeksin, diye verdim" dedi. Türklerin 'alp geleneği'nden geldiğini belirten AK Parti'li Külünk, gaziliğin de alplik olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Gezi eylemlerinden bu yana yaşadıklarımıza bir bakın. Yaşadığımız hiçbir hadise, Türkiye'nin tek başına iç dinamiklerinden ortaya çıkmış hadiseler değildir. Tamamı, dış güçlerin 'Erdoğan'sız Türkiye' ve ardından Türkiye'yi teslim almak, kuşatarak, kontrol altına almak hedefindedir. Dolayısıyla biz, aslında cephe mücadelesi veriyoruz. 15 Temmuz, bir işgal girişimi. 15 Temmuz gecesi, o kalkışma hedefine ulaşsaydı Türkiye, bir iç savaş noktasına gelseydi Türkiye'nin birtakım güçler tarafından işgal planının olduğunu biliyor musunuz? Bunu bildiğimize göre, o gece ayağa kalkan milletimize ne dedik? 'Gazi millet' dedik. Parlamentoya 'Gazi Meclis' dedik. Tarih boyunca mücadeleleri kimlerle veriyoruz? Millet ve liderleriyle veriyoruz. O zaman gazi millet, gazi Meclis. Peki o mücadelenin lideri kim? Sayın Erdoğan." dedi.

'GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA'YA KIYAS DEĞİLDİR'

Teklifinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'gazilik unvanı' ile kıyas olmadığını vurgulayan AK Parti'li Külünk, "Gönül isterdi ki Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan sonra Türkiye, hiçbir şekilde iç ve dış tehdide maruz kalmasaydı; ama ne görüyoruz? Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan sonra da Türkiye'ye, dışarıdan kuşatma ve tehditlerin devam ettiğini görüyoruz. Bu tehditlere karşı topyekun mücadele eden milletin liderinin 'gazilik unvanı' ile buluşması, aslında yaşadığımız sürecin ağırlığını ve son derece önemini anlatmak içindir. Ben, bireysel olarak inancımı ifade ediyorum. Gazi millet, gazi Meclis, gazi lider" dedi.

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