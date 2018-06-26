AK Partili Manisa İl Başkanı Mersinli: Motivasyonumuzu düşürmesinler

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, partisinin 24 Haziran'da kentte 5 milletvekili çıkarmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Seçimden önce 'AK Parti 3 çıkarır, 4 çıkarır' diyenler, bugün yanıldılar. O kişiler, şapkaları önlerine koysunlar. Motivasyonumuzu düşürmesinler. Eğer AK Parti kimliğini taşıyorlarsa ya gitsenler sadece sandıkta AK Parti'ye oy versinler ya da defolup gitsinler. Bizim bu insanlara ihtiyacımız yok" dedi. AK Parti'den tekrar Manisa Milletvekili seçilen Murat Baybatur da siyasetin omurga ve duruş işi olduğunu belirterek, CHP'yi eleştirdi.

Manisa'da, 24 Haziran'daki seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 48.61'ini alırken, milletvekili seçiminde ise AK Parti'ye yüzde 40.15'lik destek geldi. Resmi olmayan bu sonuçla AK Parti Manisa'da 5 milletvekili çıkardı. Seçimin ardından AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Meclis'e gönderecekleri milletvekilleri Murat Baybatur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan ile parti binasında basın açıklaması yaptı. 24 Haziran seçimlerinde Manisa'da başarı yakaladıklarını belirten AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, şöyle dedi:

"Teşkilatın içinden çıkan kişiler milletvekili oldu. Bizler, seçim süreci boyunca sahadaydık ve başarılı çalışmalar yaptık. Seçimden önce birçok şey söylendi ama tüm planlar boşa çıktı. Sevincimizi çok güzel yaşadık. Eksiğimiz tabii ki var. Her sandıkta değerlendirme yapacağız. Nerede oyumuz artmış, nerede oyumuz azalmış, bunların hepsini çıkaracağız. Çalışmalara şimdiden başladık. Eksiğimizi, hatamızı da göreceğiz. Özeleştirimizi de kendi içimizde yapacağız. Düzeltmemiz gereken yerleri düzelteceğiz. Biz en az 5 milletvekili çıkaracağımıza inandık. 6'ncı milletvekilini de çıkarabilirdik. AK Parti milletin partisidir. Biz dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Fakat parti içinden veya dışından herhangi bir şekilde cümle kurup, bizim motivasyonumuzu düşürmeye çalışan insanlara da bundan sonra izin vermeyeceğiz. Daha derli toplu ve disiplinli olacağız."

'BU PARTİNİN YIPRANMASINA İZİN VERMEYİZ'

"Seçimden önce 'AK Parti 3 çıkarır, 4 çıkarır' diyenler, bugün yanıldılar" diyen Mersinli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kişiler, şapkaları önlerine koysunlar. Lütfen motivasyonumuzu düşürmesinler. Eğer AK Parti kimliğini taşıyorlarsa ya gitsenler sadece sandıkta AK Parti'ye oy versinler ya da defolup gitsinler. Bizim bu insanlara ihtiyacımız yok. Evet, ben bu iddiadayım. Önümüzde yerel seçimler var. O nedenle partimizin disiplin kurallarına uymayan, kendi iç dünyasında belirli şeyleri kabullenmeyen arkadaşlarımızın, genel başkanımıza ve kendisine saygısından dolayı bunu böyle yapması lazım. Çünkü başka türlüsü işi bereketsizlendiriyor. Sosyal medya fenomenleriyle bu partinin yıpranmasına izin vermeyiz."

Manisa'da AK Parti'den birinci sıradan milletvekili seçilen Murat Baybatur da 24 Haziran seçimleri sonuçlarının hem içeriye hem de dışarıya önemli mesajlar verdiğini söyledi. Baybatur, "Avrupa'daki ve Amerika'daki seçimlere dikkate aldığınız zaman neredeyse yüzde 50'leri bile zor bulan katılım oranı olduğunu görürüz. Türkiye'deki seçimlere çok büyük katılım olmuştur. Halkımız, sandığa sahip çıkmıştır ve görüşünü belirtmiştir. Bu çok önemli bir durumdur. 'Türkiye'de demokrasi, sandık güvenliği, hukuk yok' diyenlere en güzel cevap sandıkta veriliyor. Katılım oranı, hem içeriye hem dışarıya önemli mesajlar verdi. 24 Haziran seçimleri meşru, şeffaf, temiz bir seçimdir" diye konuştu.

'SİYASET OMURGA VE DURUŞ İŞİDİR'

CHP'yi eleştiren Murat Baybatur, karşılarında güçlü muhalefet istediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bütün partilere teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı hariç, karşımızda Millet İttifakı'nda olan diğer partilere de teşekkür ediyoruz. Onlar da kendi programlarını ve kendi düşüncelerini anlattılar. Demokratik bir olgunluk içerisinde bu seçimler tamamlanmış oldu. Siyasi partiler ve seçimler demokrasimizin vazgeçilmezidir. Biz, her zaman kaliteli yarıştan ve güçlü bir muhalefetten yanayız. Bunu herkes söylemez. Biz muhalefetin de güçlü olmasını ve kaliteli bir yarışın olmasını istiyoruz. Aksi takdirde bir bakkal veya manav varsa, eğer rakibi yoksa hizmet ettiği insanlara kaliteli sunumda bulunmaz. Biz muhalefet güçlü olsun ki başta ana muhalefet projeleriyle insanlarımızın gönüllerine aklına dokunsun ki biz daha iyisini yapalım istiyoruz. Herkesin kendi partisine, değerlerine sahip çıkması taraftarıyız. CHP kendisi bir duruş sergileyip daha farklı çalışmalar yapabilirdi. Ama ne yazık ki bir İYİ Parti'dir, bir HDP'dir, şudur budur derken Muharrem İnce'nin aldığı oyla partinin kendi aldığı oy ortadadır. Bu da insanlara şöyle bir mesaj veriyor; Siyaset bir omurga ve duruş işidir. Eğer kendi partinizin adayı varsa kendi partinizin adayına kendi partinize sahip çıkmanız lazım. Türkiye'de Menderes döneminden beri masa üzerinde, defter üzerinde kağıt ve kalemle siyasi mühendislik projeleri yapılmıştır. Ama bugüne kadar siyasi mühendislik projeleri tutmamıştır. Muhalefetin iyi anlaması lazım. Onlara akıl verenlerin de iyi anlaması lazım. Türkiye'de tutmadığı gibi Manisa'da da hiç tutmamıştır. Tutmayacaktır. İçerden veya dışarıdan siyasi mühendislik yapanlara tavsiyemiz, masa başında, klimalı ortamlarda ya da deniz kenarlarında bu projeler üzerinde çalışmamaları, milletin içine karışmaları. Zaten milletimizi dinledikten sonra doğruyu bulacaklardır."

'EN İYİ ŞEKİLDE HALKIMIZIN TEMSİLCİSİ OLACAĞIZ'

AK Parti'den 4'üncü sıra adayı olarak seçilen, parti kurulduğu günden bu yana Manisa'daki tek kadın milletvekili olan Semra Kaplan Kıvırcık ise 24 Haziran'daki seçimlerden zafer ile çıkmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Seçim boyunca 10 aday, hiçbir sıralama durumuna bakmaksızın enerjilerinin, güçlerinin ve davaya koyacakları hizmetin son damlasına kadar sahaydı. Bu süreç boyunca gençlerimizin enerjisi, kadınlarımızın coşkusu ve büyüklerimizin tecrübesiyle tüm Manisalıların gönlüne taht kurduk. Bunun karşılığını sandıkta aldık. Bizler yükselen sorumluluk bilinci ile güvenin gururu ile Manisa'ya en iyi hizmetleri yapmak, en iyi şekilde çalışmak için halkımızın temsilcisi olacağız. Bugüne kadar yürüdüğümüz gibi bundan sonrada birlikte yürüyeceğiz" dedi.

AK Parti Manisa'dan ikinci sıra milletvekili seçilen Uğur Aydemir, üçüncü sıradan seçilen İsmail Bilen ve beşinci sıradan seçilen Mehmet Ali Özkan ise yaptıkları konuşmalarda kendilerine güvenerek milletvekili seçen Manisa halkını TBMM'den en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından AK Parti'nin Manisa'daki yeni 5 milletvekili, partilerinin karşısında birlik ve beraberlik pozu verdi.