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AK Parti’li Manisa Milletvekili Baybatur:

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 15:35 | Son Güncelleme

Astana görüşmelerinin Suriye’deki durum üzerinde olumlu etkiye sahip tek platform olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Türkiye, Rusya ve İran’ın birlikte çalışmaya devam ederek, Suriye içinde bir barış adası oluşturabileceğini söyledi.Suriye savaşının olumsuz yansımalarını en üst düzeyde hisseden tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, savaşın ekonomik, sosyal, askeri gibi çok yönlü etkileri bulunduğuna işaret ederek, "Savaşın başlamasıyla Türkiye-Suriye sınır güvenliği ortadan kalktı.

AK Parti’li Manisa Milletvekili Baybatur:

Astana görüşmelerinin Suriye’deki durum üzerinde olumlu etkiye sahip tek platform olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Türkiye, Rusya ve İran’ın birlikte çalışmaya devam ederek, Suriye içinde bir barış adası oluşturabileceğini söyledi.
Suriye savaşının olumsuz yansımalarını en üst düzeyde hisseden tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, savaşın ekonomik, sosyal, askeri gibi çok yönlü etkileri bulunduğuna işaret ederek, "Savaşın başlamasıyla Türkiye-Suriye sınır güvenliği ortadan kalktı. Mülteci akını başladı. Krizin başlarında Esed rejiminin top atışlarıyla, ilerleyen safhalarında ise terör örgütü PYD/PKK’nın roketli saldırılarında sınır illerimizde yaşayan birçok vatandaşımızı kaybettik. Bu nedenle Suriye’de olan her şey Türkiye’yi doğrudan, birebir olarak ilgilendiriyor" dedi.
Krizinin başlarında Suriye konusunda sahada pasif kalmayı tercih eden Türkiye’nin yaşanan gelişmeler sonrası aktif bir rol üstlenmek durumunda kaldığını vurgulayan Baybatur, 2010 yılına kadar Ortadoğu’da Avrupa Birliği benzeri serbest ticaret bölgeleri, serbest dolaşım malları ve vize serbestisi gibi fikirleri konuşan, bu yönde adımlar atan Türkiye’nin sahada askeriyle, istihbaratıyla, ekonomisiyle, bütün kaynaklarıyla var olmak durumunda olan bir ülke haline geldiğini söyledi.
Türkiye’nin ulusal güvenliğini sağlamak adına Suriye’ye girdiğini ifade eden Baybatur, "Suriye konusu, Türkiye için şu anda tam manasıyla bir ulusal güvenlik sorunu. Onun için Fırat Kalkanı Operasyonu’nu gerçekleştirdik, onun için şu anda Afrin’de Zeytin Dalı Operasyonu’nu gerçekleştiriyoruz" dedi.

Barış’a en yakın platform Astana
Sahadaki somut yansımaları bakımından şu anda Suriye’de barışa en yakın platformun Astana olduğunu vurgulayan Baybatur, Astana sürecini devam ettirerek Suriye’nin önemli bir kısmında özellikle Fırat’ın batısında defakto bir barışın yakalanabileceğini söyledi. Suriye’de denklemin içerisine ABD’nin girdiği bölgelerde istikrarın henüz sağlanamadığına da dikkat çeken Baybatur, "Çünkü ABD bölgede bir terör örgütüyle birlikte hareket ediyor. ABD’nin bu yaklaşımı Suriye’de genel bir barış ortamının oluşmasına zarar veriyor. Bu noktada genel bir barış için bir şey söylemek pek mümkün değil, ancak Türkiye, Rusya ve İran birlikte çalışmaya devam ederek Suriye içinde bir barış adası oluşturabilir" dedi.

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