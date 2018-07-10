HABER

AK Partili meclis üyesinin paylaşımı tepki gördü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 15:54 | Son Güncelleme

AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyesi Tahsin Akduman'ın sosyal medya hesabından, 'İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı.

AK Partili meclis üyesinin paylaşımı tepki gördü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyesi Tahsin Akduman'ın sosyal medya hesabından, 'İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor' paylaşımı tepkilere neden oldu.
Bolu İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri ve AK Parti Bolu Belediye Meclisi Üyesi Tahsin Akduman, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor. Ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun' yazdı. Akduman'ın paylaşımına sosyal medyadaki arkadaşları ve paylaşımını haber yapan birçok yerel gazete tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLI

AK Partili meclis üyesinin paylaşımı tepki gördüAK Partili meclis üyesinin paylaşımı tepki gördüAK Partili meclis üyesinin paylaşımı tepki gördü

PARTNERSarmaş dolaşSarmaş dolaş
Külliye'de, Bahçeli ile AK Parti'lilerin 'ittifak' fotoğrafıKülliye'de, Bahçeli ile AK Parti'lilerin 'ittifak' fotoğrafı
CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettilerCHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Muharrem İnce, Twitter'dan duyurdu: Perşembe saat 21:00'de

Muharrem İnce, Twitter'dan duyurdu: Perşembe saat 21:00'de

Yeni kolluk gücü Takviye Hazır Kuvvet personelinin kıyafeti belli oldu

Yeni kolluk gücü Takviye Hazır Kuvvet personelinin kıyafeti belli oldu

İYİ Parti'de istifa depremi!

İYİ Parti'de istifa depremi!

4 bakan vekillikten istifa etti

4 bakan vekillikten istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.