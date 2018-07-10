AK Partili meclis üyesinin paylaşımı tepki gördü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyesi Tahsin Akduman'ın sosyal medya hesabından, 'İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor' paylaşımı tepkilere neden oldu.

Bolu İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri ve AK Parti Bolu Belediye Meclisi Üyesi Tahsin Akduman, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor. Ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun' yazdı. Akduman'ın paylaşımına sosyal medyadaki arkadaşları ve paylaşımını haber yapan birçok yerel gazete tepki gösterdi.

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