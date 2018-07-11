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AK Partili meclis üyesinin paylaşımına bir tepki de CHP'li Özcan'dan

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2018 13:02 | Son Güncelleme

AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyesi Tahsin Akduman'ın sosyal medya hesabından, 'İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı.

AK Partili meclis üyesinin paylaşımına bir tepki de CHP'li Özcan'dan

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyesi Tahsin Akduman'ın sosyal medya hesabından, 'İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor' paylaşımı için CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, "Bu zatın söylediği açık bir şekilde suçtur. Ben Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum" dedi.
Bolu İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri ve AK Parti Bolu Belediye Meclisi Üyesi Tahsin Akduman, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor. Ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun' yazdı. Akduman'ın paylaşımına sosyal medyadaki arkadaşları ve paylaşımını haber yapan birçok yerel gazete tepki gösterdi.
CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan da Tahsin Akduman'ı eleştirdi. Özcan, Akduman'ın paylaşımı ile ilgili olarak, şunları söyledi:
"Bu açıklamayı yapan sıradan birisi değil. Şu anda AKP'nin Bolu Belediye Meclisi Üyesi. Uzun yıllar üst düzey bürokraside görev yapan, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yapan bir zat. Bunları öylesine ayaküstü söylemiş değildir. Ne demektir yani '100 yıllık İngiliz vesayeti sona eriyor'. Biz İngiliz vesayetinde miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu zatın söylediği açık bir şekilde suçtur. Ben Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Ceza Kanunu'nda söylediklerinin yeri bellidir. Gereği yapılmalıdır."

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AK Partili meclis üyesinin paylaşımına bir tepki de CHP'li Özcan'danAK Partili meclis üyesinin paylaşımına bir tepki de CHP'li Özcan'danAK Partili meclis üyesinin paylaşımına bir tepki de CHP'li Özcan'danAK Partili meclis üyesinin paylaşımına bir tepki de CHP'li Özcan'dan

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