HABER

AK Partili meclis üyesinin paylaşımına bir tepki de CHP'li Özcan'dan

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2018 15:22 | Son Güncelleme

AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyesi Tahsin Akduman'ın sosyal medya hesabından, 'İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyesi Tahsin Akduman'ın sosyal medya hesabından, 'İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor' paylaşımı için CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, "Bu zatın söylediği açık bir şekilde suçtur. Ben Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum" dedi. Bolu İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri ve AK Parti Bolu Belediye Meclisi Üyesi Tahsin Akduman, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor. Ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun' yazdı. Akduman'ın paylaşımına sosyal medyadaki arkadaşları ve paylaşımını haber yapan birçok yerel gazete tepki gösterdi. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan da Tahsin Akduman'ı eleştirdi. Özcan, Akduman'ın paylaşımı ile ilgili olarak, şunları söyledi: "Bu açıklamayı yapan sıradan birisi değil. Şu anda AKP'nin Bolu Belediye Meclisi Üyesi. Uzun yıllar üst düzey bürokraside görev yapan, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yapan bir zat. Bunları öylesine ayaküstü söylemiş değildir. Ne demektir yani '100 yıllık İngiliz vesayeti sona eriyor'. Biz İngiliz vesayetinde miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu zatın söylediği açık bir şekilde suçtur. Ben Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Ceza Kanunu'nda söylediklerinin yeri bellidir. Gereği yapılmalıdır."

PARTNERBalık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...Balık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kızdıracak ifadeMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kızdıracak ifade
CHP'li Yılmaz'dan Hulusi Akar'a eleştiriCHP'li Yılmaz'dan Hulusi Akar'a eleştiri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!

Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!

İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması

İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! Erdoğan'ın Bülent Tezcan'a açtığı davada karar çıktı

Son dakika! Erdoğan'ın Bülent Tezcan'a açtığı davada karar çıktı

Meclis, bugün 28. Başkanını seçecek!

Meclis, bugün 28. Başkanını seçecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.