AK Parti’li Mersinli:

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Bizler AK Parti’li yöneticiler olarak makamlar için bu siyaseti yapmıyoruz. Milletimize hizmet etmek için Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığımız enerji ve milletimizden aldığımız güç ile hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz 10 Şubat tarihinde yapılan kongrede yeniden AK Parti İl Başkanlığı görevine seçilen Berk Mersinli ve yönetimine ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyarette, AK Parti teşkilatları ile büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, “İl başkanımız Berk Mersinli yeniden seçilerek, güven tazeledi. Berk Mersinli’ye yeni dönemde üstün başarılar diliyorum. Yönetim kurulu üyelerimize de şekilde başarılar diliyor ve bu partinin bir neferi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. AK Parti Türkiye’nin geleceği, birlik ve beraberliğinin teminatıdır. AK Parti, aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Türkiye’de ilklerin ve ilkelerin partisidir. Hizmet merkezli ve insan odaklı projeler üreten, Türkiye’yi ötekileştirmeden bütünleştiren ve bununla da yetinmeyip gönül coğrafyamızda da umut olan partinin adıdır. AK Parti bugün dünya lideri olarak kabul edilmiş olan Recep Tayyip Erdoğan’ın lideri olduğu partinin adıdır. Bu açıdan da bu partinin kuruluşundan bu yan bir neferi olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biz de yerel yönetimlerde liderimizden aldığımız örnekler doğrultusunda tüm hemşehrilerimize hizmetin en güzelini sunabilmek için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Belediyecilikte hemşehrilerimize hizmet ederken teşkilatlarımızın da şüphesiz ki bize büyük destek ve katkıları var. Bu noktada hükümetimize ve bizlere destek olan teşkilatımıza, şehrimize yapılan yatırımlar nedeni ile teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da büyük AK Parti ailesinin bir ferdi olarak teşkilatlarımız ile birlikte yol yürümeye devam edeceğimizden hiç kimsenin endişe olmasın" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in her vatandaşa temas eden bir belediye başkanı olduğunu ifade eden AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise “Uzun yıllardır Şehzadeler Belediye Başkanımız ile birlikte bu siyasetin içerisinde birlikte yol yürüyoruz. Değerli başkanımız görev aldığı an itibarı ile hep başarılarla dolu bir siyaset geçmişi var. Bugünde bu ziyaretleri nedeni ile de çok teşekkür ediyorum. İl başkanlığı görevine atanmadan önce başlayan destekleri kongre sürecimizde de güçlü bir şekilde devam etti. Ömer Faruk Çelik başkanımız çalışılması en güzel, ideal insanlardan biridir. Zaten kendisi Şehzadeler sınırlarında yaşayan hane halklarının tamamına temas edebilen, hizmet noktasında insanların doğumundan ölümüne kadar her zaman yanlarında olan bir belediye başkanıdır. Halkta olan karşılığını yapmış olduğumuz memnuniyet anketlerinde çok iyi görüyoruz. Bunun yanı sıra da sürekli olarak kendi ilçesinde güler yüzüyle konuşulan ve tanınan, sıfırdan aldığı Şehzadeler Belediyesini bugünlere getiren başarılı ve Manisa’nın sevdiği bir kişiliğe sahiptir kendisi. İnşallah önümüzde kalan bir yıl içerisinde Şehzadeler Belediyemiz ile birlikte 11 AK Parti’li belediyemizin başarılı hizmetleri aynı şekilde devam edecek. Bizler AK Parti’li yöneticiler olarak makamlar için bu siyaseti yapmıyoruz. Milletimize hizmet etmek için Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığımız enerji ve milletimizden aldığımız güç ile hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Rabbim nasip ederse 2019 seçimlerinde büyük bir özveri ve gayret ile hem büyükşehir belediyesini hem de 17 belediyeyi AK Parti’li yapmak için çalışacağız. Tüm AK Parti teşkilatları ve tüm belediye başkanlarımız 24 saat boyunca halkımızın emrindedir" diye konuştu.