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AK Parti’li Mersinli Saruhanlı’da kapı kapı dolaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 13:51 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay yapılan kongreyle yeniden göreve seçilen AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Kongre sonrası yoğun bir çalışma takvimi oluşturan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa’nın ilçelerinde partililer ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay yapılan kongreyle yeniden göreve seçilen AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Kongre sonrası yoğun bir çalışma takvimi oluşturan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa’nın ilçelerinde partililer ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Saruhanlı ilçesinde devlet hastahanesini ziyaret ederek, çalışanların tıp bayramını kutlayan Mersinli, daha sonra esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Mersinli’ye ziyaretlerinde Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı da eşlik etti. Mersinli, ziyaretlerinde büyük ilgiyle karşılanırken, tüm partililerin artık sahada çalışma vaktinin geldiğini vurguladı. Ziyaretlerini değerlendiren Mersinli, "Yolumuz uzun ve meşakkatli. Seçimlere 1 yıl kala teşkilatlarımızın sahada olma vakti. Mahalle başkanlarınızın, mahalle yönetimlerini eksiksiz kurmaları gerekiyor. Nasıl danışma meclisleri yapılıyorsa, mahalle danışma meclisleri de yapmamız gerekiyor. Devamında sandık danışma meclisleri gerçekleştirmeliyiz. Aday kim olursa olsun tüm teşkilatların kenetlenmesi gerekiyor. Biz kendimizden emin olacağız. Cumhurbaşkanımız gibi bir önderimiz, liderimiz var. Adayımız kim olursa olsun. Şu yaptığımız çalışmalar karşılık bulur. Evet Saruhanlı çalışır, Kırkağaç çalışır, Gördes çalışır, Manisa’nın tüm ilçeleri aday gözetmeksizin çalışırsa Allah’ın izniyle yerel seçimlerde imzamızı atarız. Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. İç ve dış mihraklar ile gece gündüz demeden mücadele eden Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın omuzlarındaki yükü elimizden geldiğince azaltmalıyız ve hem yerel hem genel seçimlerde tüm gücümüzle mücadele etmeliyiz" dedi.

AK Parti’li Mersinli Saruhanlı’da kapı kapı dolaştı

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AK Parti’li Mersinli Saruhanlı’da kapı kapı dolaştı

AK Parti’li Mersinli Saruhanlı’da kapı kapı dolaştı
2 / 7

AK Parti’li Mersinli Saruhanlı’da kapı kapı dolaştı

AK Parti’li Mersinli Saruhanlı’da kapı kapı dolaştı
3 / 7

AK Parti’li Mersinli Saruhanlı’da kapı kapı dolaştı

AK Parti’li Mersinli Saruhanlı’da kapı kapı dolaştı
4 / 7

AK Parti’li Mersinli Saruhanlı’da kapı kapı dolaştı

AK Parti’li Mersinli Saruhanlı’da kapı kapı dolaştı
5 / 7

AK Parti’li Mersinli Saruhanlı’da kapı kapı dolaştı

AK Parti’li Mersinli Saruhanlı’da kapı kapı dolaştı
6 / 7

AK Parti’li Mersinli Saruhanlı’da kapı kapı dolaştı

AK Parti’li Mersinli Saruhanlı’da kapı kapı dolaştı
7 / 7

AK Parti’li Mersinli Saruhanlı’da kapı kapı dolaştı

AK Parti’li Mersinli Saruhanlı’da kapı kapı dolaştı
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