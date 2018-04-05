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AK Parti’li Mersinli seçim çalışmalarını sürdürdü

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 2019’da yapılacak olan yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, teşkilatıyla birlikte seçim çalışmalarına ilçelerde devam ediyor.

AK Parti’li Mersinli seçim çalışmalarını sürdürdü

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 2019’da yapılacak olan yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, teşkilatıyla birlikte seçim çalışmalarına ilçelerde devam ediyor. Manisa’nın en uzak ilçelerinde başlayan Başkan Mersinli, merkezde seçim çalışmalarına Şehzadeler’de devam etti. Mersinli, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve partililerle birlikte Baylan Kuyumculuğun sahibi Mustafa Baylan’ın düzenlediği kahvaltıya katılarak esnaflarla bir araya geldi.
Esnaflar olarak geleneksel olarak dükkanların önünde kahvaltı düzenlediklerini ifade eden Mustafa Baylan, “Rabbim bereketini verdi. Başkanımıza ve ekibine bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, esnafın sofrasında olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, kuyumcuların ekonomiye katma değer sağladığını söyledi. Başkan Mersinli ve beraberindekiler daha sonra esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundular. Mersinli, dondurma tezgahın başına geçerek dondurma ikram etti.

AK Parti’li Mersinli seçim çalışmalarını sürdürdü

AK Parti’li Mersinli seçim çalışmalarını sürdürdü

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