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AK Parti’li Mersinli’den ’elektronik kartlı sayaç’ açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 17:37 | Son Güncelleme

Manisa’da su sayaçlarının ön ödemeli elektronik kartlı sayaçlarla değiştirilmesi uygulamasına tepki gösteren AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Büyükşehir belediyesinin yeniden AK Parti belediyeciliği ile kucaklaşması durumunda zorunlu akıllı sayaç zulmünü sona erdireceğimizin müjdesini veriyorum" dedi.AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve yönetimi, ilçe ziyaretleri kapsamında Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti’li Mersinli’den ’elektronik kartlı sayaç’ açıklaması

Manisa’da su sayaçlarının ön ödemeli elektronik kartlı sayaçlarla değiştirilmesi uygulamasına tepki gösteren AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Büyükşehir belediyesinin yeniden AK Parti belediyeciliği ile kucaklaşması durumunda zorunlu akıllı sayaç zulmünü sona erdireceğimizin müjdesini veriyorum" dedi.
AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve yönetimi, ilçe ziyaretleri kapsamında Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde temaslarda bulundu. Burada partililerle bir araya gelen Başkan Mersinli, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. 2019’da iddialı olduklarını söyleyen Mersinli, AK Parti belediyeciliği ile tüm Manisa’yı buluşturacaklarını belirtti. Mersinli, "Manisa ve ilçeleri bugüne kadar aldıkları hizmetlerin kat ve kat daha fazlasını hak ediyor. AK Parti belediyeciliğinin farkını ilçelerimizde görüyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetleri gidermek ve Manisa’ya hak ettiği değeri vermek için büyükşehir belediyesini almamız gerekiyor” dedi.

Kartlı sayaç açıklaması
MASKİ Genel Müdürlüğünün 10 yıllık damga süresini dolduran su sayaçlarını ön ödemeli elektronik kartlı sayaçlarla değiştirmesiyle ilgili konuşan Mersinli, "Vatandaşlarımızın mağdur olduğu her konuyla ilgili projelerimizi hazırlamaya başladık. En büyük mağduriyetlerden birini yaşatan zorunlu akıllı sayaç uygulaması olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımıza kesin bir şekilde temin ederiz ki büyükşehir belediyesinin AK Parti belediyeciliği ile kucaklaşması durumunda zorunlu akıllı sayaç zulmünü sona erdireceğimizin müjdesini veriyorum. Böylece akıllı sayaçlara her yüklemede vatandaşın haberi olmadan yapılan kesintiler de son bulacaktır” dedi.

AK Parti’li Mersinli’den ’elektronik kartlı sayaç’ açıklaması

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