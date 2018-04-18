AK Parti’li Mersinli’den erken seçim açıklaması

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim ile ilgili 24 Haziran’ı işaret etmesinin ardından yazılı açıklamada bulunarak, “Manisa hazır, biz hazırız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçimin 24 Haziran 2018’de yapılmasına karar verdiklerini duyurmasının ardından AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de yazılı bir açıklama yaptı. Mersinli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği erken seçim çağrısı üzerine bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Ardından düzenlediği basın toplantısında ’Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik’ açıklamasında bulundu. Bizler de kongrelerini tamamlamış dinamik ekibimizle, mahalle başkanlarımızdan milletvekillerimize, gençlik kollarımız, kadın kollarımız ve ilçe teşkilatlarımız ile birlikte seçim için hazırız diyor, yüce Allah’tan 24 Haziran 2018 seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum"