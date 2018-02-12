AK Parti’li Mersinli’den kongre teşekkürü

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan kongrede yeniden AK Parti Manisa İl Başkanlığına seçilen Berk Mersinli, kongreye katılan vatandaşlara ve partililere teşekkür etti.

Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen AK Parti Manisa İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresinde yeniden AK Parti Manisa İl Başkanı olan Berk Mersinli, bir teşekkür mesajı yayımladı. Mersinli, "AK Parti Genel Başkanvekilimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım ve bazı bakanlarımızın katılımıyla AK Parti Manisa İl Teşkilatımızın 6. olağan kongresini Manisamıza yakışır bir şekilde tamamladık. Kongremiz 15.30’da başlamasına rağmen daha öncesinde değerli başbakanımızı karşılamak üzere Manisa 19 Mayıs Stadyumunu önüne akın eden tüm Manisalı hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yine tüm ilçelerden akın akın merkeze gelerek kongremizin coşkulu bir şekilde geçmesini sağlayan tüm ilçe teşkilatlarımıza, ilçe başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza ve tüm delegelerimize çok teşekkür ediyorum. Yine kongremizde davetimize icabet eden tüm siyasi parti temsilcilerine ve demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olan sivil toplum kuruluşlarına da çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu kongrede ‘Biz birlikte Manisa’yız’ tablosunu en iyi şekilde sergileyerek tüm Türkiye’ye Manisa’nın bir hoş görü şehri olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Teşkilatlara her zaman büyük önem ve destek veren genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Türkiye olarak 2019 yılında zorlu iki farklı seçimi geçireceğiz. Ancak AK Parti Manisa İl Teşkilatı yeni, genç, dinamik ve güçlü yönetimi ile bu iki seçiminde üstesinden en iyi şekilde gelecektir. Manisa olarak her iki seçimde de iyi sonuçlar almak için tüm teşkilatlarımız ile birlikte mahalle temsilcilerimize kadar hepimiz en iyi şekilde çalışacağız. Önce ki dönemde birlikte görev yaptığımız ve bugün kan değişimimize destek veren ve bizleri kongre salonunda yalnız bırakmayan yönetim kurulu üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Bugün listemizde görev almayan bu kardeşlerimiz bu dava uğruna yine bizimle aynı yolda aynı kararlılıkla yürüyeceklerdir. Kongremiz sürecinde bize desteklerini esirgemeyen 5 milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah 17 ilçe teşkilatı, gençlik kolları, kadın kolları, 11 belediye başkanı ve 5 milletvekilimiz ile birlikte Manisamızı 2019 seçimlerine en iyi şekilde hazırlayarak, seçimlerden en iyi sonucu almak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.