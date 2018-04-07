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AK Partili Mete, Gökova'nın imara açılacağı iddialarını yanıtladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 16:57 | Son Güncelleme

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Gökova Körfezi'nin imara açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Gökova Körfezi'nin imara açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bodrum ilçesinde partilileriyle toplantı düzenleyen Mete, kesin korunacak hassas alanlarda yapı yasağı bulunduğunu, nitelikli doğal koruma alanlarında ise sadece çadır kamp alanlarına izin verildiğini belirtti. AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Gökova Körfezi'nin imara açılacağı iddialarına, Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda yanıt verdi. Parti binasında gerçekleşen toplantıya, İlçe Başkanı Ömer Özmen ve partililer de katıldı. İl Başkanı Mete, SİT alanlarının eski isimlerindeki kapsamlarıyla, yeni isimleri arasındaki farklılara dikkat çekti. Mete, 1. derece doğal SİT alanının yeni sistemde kesin korunacak hassas alanlar olarak adlandırıldığını belirterek, "Kesin korunacak hassas alanlarda yapı yasağı getirildi. 2. derece doğal SİT alanları ise nitelikli doğal koruma alanı olmuştur. Bu alanlara daha önce otel, motel yapılırken; artık sadece çadır, kamp alanları yapılabilecek. Seracılık hariç tarım çalışmaları, kültür balıkçılığı hariç balıkçılık, entegre hariç doğal tarım ve hayvancılık ile günübirlik faaliyetler yapılabilecek. Alanlarda yapılaşma izni daha da azaltıldı. 3. derece SİT alanı olan sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları olarak belirtilen alanlarda ise bazı mahalleleri kapsadığını görüyoruz. Bu alanlar da vatandaşı mağdur etmemek için düzenlendi" dedi.

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