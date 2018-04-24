AK Partili Metiner'den CHP'li Özel'e: Bak seni buradan uyarıyorum

"Belli ki Atlantik ötesinden gelen talimatla FETÖ şemsiyesi altında bir araya getirilen unsurların, Kılıçdaroğlu'nun da iteklemesiyle yeni bir hamle yapacağı anlaşılıyor. FETÖ şemsiyesi altında yeni bir blok oluşturuluyor. Bu blokun 24 Haziran'da milletimiz tarafından nasıl sandığa gömüldüğünü herkes görecektir. Eski Türkiye artıklarının, FETÖ şemsiyesi altında Atlantik ötesinden gelen bir talimatla bir araya gelmiş olmasından asla rahatsızlık duymuyoruz. Tam tersine büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kimin FETÖ'nün siyasi ayağı olduğu bu şekilde kanıtlanmış oldu."

Meclisin çalışmalarını sürdürdüğünü ve FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Metiner, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu'nun, "20 Temmuz'da Meclise darbe yapıldığı" iddiasına değinen Metiner, "15 Temmuz darbesi için 'kontrollü darbe' diyen Bay Kemal'in, 20 Temmuz'da Meclise darbe yapıldığı iddiası TBMM'nin şahsında milli iradeye karşı yapılmış çok büyük bir edepsizlik örneğidir, saygısızlıktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının aprona inmesinin ardından, üzerlerinden darbecilerin kullandığı uçaklar ve helikopterlerin geçtiğini anlatan Metiner, Erdoğan'ın buradaki Devlet Konukevi'nde gelişmeleri kontrol altında tuttuğunu ve orayı adeta FETÖ darbesine karşı bir karargah olarak kullandığını belirtti.

Mehmet Metiner, "(Cumhurbaşkanımızın uçağı indikten sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte 4 saat hangarda kaldı) iddiası büyük bir yalandır, iftiradır. Ey Özgür Özel bu iddianı ispat etmezsen seni haysiyet celladı, edep yoksunu ve müfteri olarak ilan ediyorum." diye konuştu.

Metiner, 15 Temmuz gecesi, Başbakan Binali Yıldırım'a ise Ilgaz tünelindeyken jandarmalar tarafından, öldürmek kastıyla ateş açıldığını ve bunlara karşı direnen Yıldırım'ın sonrasında bir ilçe kaymakamının evine gittiğini, buradan da Ankara'ya geldiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mangal gibi yüreği olduğunu belirten Metiner, "Bizim liderimiz, senin liderin gibi tankları gördüğünde Bakırköy Belediye Başkanının evine sığınmadı, oradan çayını, kahvesini içerek gelişmeleri izlemedi." ifadesini kullandı.

"BAK SENİ BURADAN UYARIYORUM... RECEP TAYYİP ERDOĞAN KIRMIZI ÇİZGİ HÜKMÜNDEDİR"



Metiner, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yönelik şunları söyledi:

"Bak seni buradan uyarıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, bizim için herhangi biri değildir. Bizim partimizin sadece ve yalnızca Genel Başkanı değildir. AK Parti'liler için Recep Tayyip Erdoğan kırmızı çizgi hükmündedir. Bir daha sakın ola ki o dilini, parmağını Sayın Cumhurbaşkanımız için kullanırken edepli, dikkatli olasın. Yoksa o senin dilini de bükmesini biliriz, o hayasızca uzattığın parmakları da bükmesini biliriz. Bunu bir tehdit olarak algılama. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tehdit dili kullandığını söylüyorsun. Sen kimsin ki Cumhurbaşkanımız sana karşı tehdit kullansın. Sen kimsin? Siyasi bir cüceden başka nesin? Ağzı bozuk, müptezel, edep yoksunu bir siyasi cüceden başka nesin ki Cumhurbaşkanı seni muhatap alsın? O yüzden seni uyarıyoruz. Siyaseti bu kadar çok çirkefleştirme, düzeysizleştirme."