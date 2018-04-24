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AK Partili Metiner'den CHP'li Özel'e: Bak seni buradan uyarıyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 15:16 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Recep Tayyip Erdoğan, bizim için herhangi biri değildir. Bizim partimizin sadece ve yalnızca Genel Başkanı değildir. AK Parti'liler için Recep Tayyip Erdoğan kırmızı çizgi hükmündedir." dedi.

AK Partili Metiner'den CHP'li Özel'e: Bak seni buradan uyarıyorum

Metiner, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında bazı AK Parti'li kadın milletvekilleriyle yaşadığı diyaloğu kınadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun, "20 Temmuz'da Meclise darbe yapıldığı" iddiasına değinen Metiner, "15 Temmuz darbesi için 'kontrollü darbe' diyen Bay Kemal'in, 20 Temmuz'da Meclise darbe yapıldığı iddiası TBMM'nin şahsında milli iradeye karşı yapılmış çok büyük bir edepsizlik örneğidir, saygısızlıktır." diye konuştu.

Meclisin çalışmalarını sürdürdüğünü ve FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Metiner, şu ifadeleri kullandı:

"Belli ki Atlantik ötesinden gelen talimatla FETÖ şemsiyesi altında bir araya getirilen unsurların, Kılıçdaroğlu'nun da iteklemesiyle yeni bir hamle yapacağı anlaşılıyor. FETÖ şemsiyesi altında yeni bir blok oluşturuluyor. Bu blokun 24 Haziran'da milletimiz tarafından nasıl sandığa gömüldüğünü herkes görecektir. Eski Türkiye artıklarının, FETÖ şemsiyesi altında Atlantik ötesinden gelen bir talimatla bir araya gelmiş olmasından asla rahatsızlık duymuyoruz. Tam tersine büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kimin FETÖ'nün siyasi ayağı olduğu bu şekilde kanıtlanmış oldu."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım hakkındaki iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Metiner, Özel'in sözlerinin tümünün yalan olduğunu söyledi.

Özel'in ifadelerinin iftira ve FETÖ'nün ağzıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalamaya yönelik bir algı operasyonu olduğunu belirten Metiner, Özel'e, 15 Temmuz gecesinde yaşananlara ilişkin istediği televizyon kanalında tartışma çağrısında bulundu.

Metiner, "Cumhurbaşkanımızın uçağı indiğinde, hala darbeciler havalimanında bulunuyorlardı. Tankların içinde darbeciler bulunuyordu. O tankları teslim aldığımızda darbeciler hala havalimanında faal olarak bulunuyorlardı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının aprona inmesinin ardından, üzerlerinden darbecilerin kullandığı uçaklar ve helikopterlerin geçtiğini anlatan Metiner, Erdoğan'ın buradaki Devlet Konukevi'nde gelişmeleri kontrol altında tuttuğunu ve orayı adeta FETÖ darbesine karşı bir karargah olarak kullandığını belirtti.

Mehmet Metiner, "(Cumhurbaşkanımızın uçağı indikten sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte 4 saat hangarda kaldı) iddiası büyük bir yalandır, iftiradır. Ey Özgür Özel bu iddianı ispat etmezsen seni haysiyet celladı, edep yoksunu ve müfteri olarak ilan ediyorum." diye konuştu.

Metiner, 15 Temmuz gecesi, Başbakan Binali Yıldırım'a ise Ilgaz tünelindeyken jandarmalar tarafından, öldürmek kastıyla ateş açıldığını ve bunlara karşı direnen Yıldırım'ın sonrasında bir ilçe kaymakamının evine gittiğini, buradan da Ankara'ya geldiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mangal gibi yüreği olduğunu belirten Metiner, "Bizim liderimiz, senin liderin gibi tankları gördüğünde Bakırköy Belediye Başkanının evine sığınmadı, oradan çayını, kahvesini içerek gelişmeleri izlemedi." ifadesini kullandı.

"BAK SENİ BURADAN UYARIYORUM... RECEP TAYYİP ERDOĞAN KIRMIZI ÇİZGİ HÜKMÜNDEDİR"

Metiner, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yönelik şunları söyledi:

"Bak seni buradan uyarıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, bizim için herhangi biri değildir. Bizim partimizin sadece ve yalnızca Genel Başkanı değildir. AK Parti'liler için Recep Tayyip Erdoğan kırmızı çizgi hükmündedir. Bir daha sakın ola ki o dilini, parmağını Sayın Cumhurbaşkanımız için kullanırken edepli, dikkatli olasın. Yoksa o senin dilini de bükmesini biliriz, o hayasızca uzattığın parmakları da bükmesini biliriz. Bunu bir tehdit olarak algılama. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tehdit dili kullandığını söylüyorsun. Sen kimsin ki Cumhurbaşkanımız sana karşı tehdit kullansın. Sen kimsin? Siyasi bir cüceden başka nesin? Ağzı bozuk, müptezel, edep yoksunu bir siyasi cüceden başka nesin ki Cumhurbaşkanı seni muhatap alsın? O yüzden seni uyarıyoruz. Siyaseti bu kadar çok çirkefleştirme, düzeysizleştirme."

Özel'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken üslubuna ve kullandığı dile dikkat etmesi çağrısında bulunan Metiner, "Bunu bir tehdit olarak algılıyorsan, bu senin acziyetindir. Anladığın dilden konuşmasını biliriz. Sana anladığın dilden ders vermesini biliriz. Hangi dilden anlıyorsan bundan sonra seninle o dilden konuşacağız ve hak ettiğin dersi de bizden alacaksın. Bu bir tehdit değildir, bir tekliftir. Eğer anlarsan senin için de yararlı bir tekliftir. Ama bunu tehdit olarak algılarsan bu senin bileceğin bir şey. Biz kaba kuvvete, şiddete karşıyız. Ama Cumhurbaşkanımıza hayasızca yöneltilen hiçbir girişimi de hiçbir şekilde karşılıksız bırakmayacağımızı herkesin bilmesini isteriz." diye konuştu.

AA

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Mehmet Metiner Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Listede ismini garantilemeye çalışıyor, yalaka..
eyyyyy metiner atlantik ötesini iyi dennde chp den de önce keşfedenler. var onun icin millete iftira atmaktan vazgecin millet biliyor neyin ne oldugunu
yala yala bitmez kırmızı elma şekerleri
Hastane önünde incir agacı diyecektim pardon
BİR ZAMANLAR FETO DA SİZİN KIRMIZI ÇİZGİNİZDİ. MECLİSTE LAF SÖYLETMİYORDUNUZ. YANİ SİZİN İPİNİZLE KUYUYA İNİLMEZ
özgür özel e selamlar
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