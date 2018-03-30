AK Partili Metiner Didimlilerle bir araya geldi

Didim Mezopotamya Kültür Derneği ve Nehirsan grup işbirliğiyle düzenlenen “Biz birlikte Türkiyeyiz” konferansında AK Parti İstanbul Milletvekili ve Gazeteci-Yazar Mehmet Metiner konuşmacı olarak katıldı. Metiner “Biz Afrinden sonra Münbiç’e gireceğiz, Amerikan senin orada ne işin var” eleştirisinde bulundu.

Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde gerçekleşen “Biz birlikte Türkiyeyiz” konferansına AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, eşi ile birlikte katılırken, Batman Sason Belediye başkanı Cuma Uçar, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Nehirsan grup yönetim kurulu başkanı Ahmet Orak, AK Partili belediye meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konferansta konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Gazeteci Yazar Mehmet Metiner Ülkenin her karış toprağının bu ülkenin insanına ait olduğunu belirterek, “Zaten konferansımızın anlamı da bu; görüyorum ki Didim’de her yerden vatandaşımız var. Bizler birbirimizin kardeşiyiz. Biz etle tırnak değiliz, aynı damarda dolaşan kanız. Didim’in de Diyarbakır’ında Mardinin de yerlisi yabancısı yoktur. Biz birlikte Türkiyeyiz. Biz korkar mıyız? O ki Allah bizimledir. Milletimiz de bizimledir. 7 düvel gelse vız gelir tırs gider. Alayı gelsin. ABD bayrakları dalgalanıyormuş; o bayrakları elinize teslim etmesini biliriz biz; o topraklarda operasyon yapacağınıza inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğanların olduğu ülkede asla olmaz" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Afrin operasyonu ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili de konuşan Metiner “100 yıl önce tüm dünyada bizim hükmümüz geçerdi. Kendinizi küçük görmeyin. Bu aziz milleti de herhangi bir millet olarak görmeyin. Halep dediğin Cerablus, El bab, Tel abyad ve münbiç dediğin nedir ya; biz Viyana kapıların dayanmış milletiz. Aslan’ı çakallara boğdurtabilir misiniz ya; Biz 15 Temmuz’da Fetöcü alçakların tanklarını secdeye getirmişiz ya; o tanklara boyun eğdirdik mi; evet şimdi onun arkasındaki güçleri de boğun eğdireceğiz. Biz alçak PKK ile değil onun arkasındaki güçlerle savaşıyoruz. Afrin de ne işiniz var diyorlar; asıl orada senin ne işin var? Irak’ta Suriye ne işin var; Afrin demek ben demek; ey ABD senin ne işi var, bayraklarını dalgalandıracaksın silahlarında kuşaklandırdığın çakallar sürüsünü üzerimize salacaksın; ondan sonra senin ne işin var diyeceksin. Türkiye’yi afrine dönüştürmeye izin vermeyiz" dedi.