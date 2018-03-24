AK Partili Metiner: PKK, HDP 'kâfir' ideolojiyi, Kürtlere yaymaya çalışıyor

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, PKK ve HDP'nin Kürtlere 'kâfir' ideolojisini yaymaya çalıştığını savunarak "Hiç kimse kusura bakmasın PKK, HDP 'kafir' ideolojiyi, Kürtlere yaymaya çalışan bir örgütün adıdır" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman'da Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen 'Biz birlikte Türkiye'yiz' konulu konferansa katıldı. Konferansta konuşan Milletvekili Metiner, "Şu sayın kelimesinden nefret ettiğim kadar, hiç bir şeyden nefret etmem. Sayın vekilim, sayın bu kadar acı yani 'Mehmet kardeşim' desen 'Mehmet ağabeyim' desen ama içimizden bazıları diyor ki; hayır illa benim bütün sıfatlarımı sayacaksın sayın milletvekili sayın bilmem ne komisyon üyesi. Ne kadar çok meraklıyız."

PKK ve HDP'nin kâfir ideolojisini Kürtlere yaymaya çalıştığını öne süren Metiner, şöyle devam etti:

"Kürtsün niye HDP'ye oy vermiyorsun? Sen kâfirsin, benim kâfirin yanında ne işim var?' Hiç kimse kusura bakmasın PKK, HDP 'kâfir' ideolojiyi, Kürtlere yaymaya çalışan bir örgütün adıdır. 'Hiçbir Kürt, Müslümanın onların yanında yeri olamaz.' İnkâra dayalı bir ideolojidir. Ama ne yazık ki; dindar Kürt kardeşlerimiz de var. Bindikleri gemi, onları sahil-i selamete götürmüyor ama bindikleri PKK'nın gemisinde beş vakit namaz kılıyorlar. Ama PKK'nın kıblesi farklı, bunu anlatmaya çalışıyoruz."