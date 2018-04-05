AK Partili Miroğlu, MHP'li Akçay için kitabını imzaladı

Ferit ASLAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, kendisini ziyarete gelen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a 'Yeni Yüzyıl, Kürtler ve Bağımsızlık' adlı kitabını imzaladı. Miroğlu ayrıca Akçay'a gümüş tespih ve ay-yıldızlı rozet hediye etti.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bugün Meclis'teki makamında AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nu ziyaret etti. Akçay, bir süre önce yaşamını yitiren Orhan Miroğlu'nun oğlu Zerdeş Miroğlu için taziyelerini sundu. Erkan Akçay ayrıca Miroğlu'na yanında getirdiği 'Yeni Yüzyıl, Kürtler ve Bağımsızlık' adlı kitabını imzalattı.
Miroğlu ise Akçay'a, Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan telkâri tespih ile ay-yıldızlı rozet hediye etti. Görüşmede, Türkiye'nin siyasi gündemenin de değerlendirildiği öğrenildi.
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