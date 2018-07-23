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Ak Partili Muş: Bedelli askerlik teklifinin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda öneride bulunacağız (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 11:30 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik teklifine ilişkin, "28 günlük temel askerlik ile ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte.

ANKARA (DHA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik teklifine ilişkin, "28 günlük temel askerlik ile ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte. Biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona bir öneride bulunacağız. 28 günlük temel askerlik eğitimi yerine 21 günlük temel askerlik görevinin ifa edilmesi ile beraber tüm vatandaşlarımız bu hizmetten yararlanmış olacak ve temel askerlik görevini yerine getirmiş sayılacaklardır" diye konuştu.

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