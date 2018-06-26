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AK Parti'li Muş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 17:11 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Muş: - "Kazanan cumhurbaşkanını tebrik etmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, milletin kararını hazmedemediğini bir kez daha gösterdi" - "Kılıçdaroğlu adil ve şeffaf seçimler sonucunda kazanan cumhurbaşkanına 'diktatör' diyerek, aslında millete de hakaret etti"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, "Kazanan cumhurbaşkanını tebrik etmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu milletin kararını hazmedemediğini bir kez daha gösterdi." dedi.

Muş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının devlete ve millete hayırlı olmasını diledi ve oyunu kullanan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her seçim sonrası yaptığı hezeyan dolu sözlerine benzer bir açıklama yaparak, "CHP'nin başarılı ve seçimlerin tek kaybedeninin AK Parti olduğunu" iddia ettiğini belirten Muş, Kılıçdaroğlu'nun milletin aklıyla dalga geçtiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'ye yaklaşık 11 milyon, AK Parti'nin ise milletvekili seçimlerinde CHP'ye 10 milyon oy fark attığına işaret eden Muş, "Aslında CHP'nin kazandığını iddia eden birinin aklından şüphe edilir. Kılıçdaroğlu, 26 milyon küsür oyun 15 milyondan az olduğunu anlatmaya çalışırken, ne kadar aciz ve komik durumlara düştüğünün bile farkında değil." diye konuştu.

CHP Genel Merkezi'nde ya da Kılıçdaroğlu'nun etrafında "Sayın Genel Başkan sen ne anlatıyorsun? Seçimi kaybettik." diyecek bir kişi bile bulunmadığını vurgulayan Muş, Kemal Kılıçdaroğlu'na en güzel cevabı "Adam kazandı." diyerek, Muharrem İnce'nin verdiğini belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin kazandığını, Muharrem İnce ve CHP'nin kaybettiğini belirten Muş, "Kazanan cumhurbaşkanını tebrik etmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, milletin kararını hazmedemediğini bir kez daha gösterdi.
Kılıçdaroğlu adil ve şeffaf seçimler sonucunda kazanan cumhurbaşkanına 'diktatör' diyerek aslında millete de hakaret etti.
Kılıçdaroğlu milletin sandıkta attığı tokadın muhasebesini yapacağına, milleti diktatör seçmekle suçladı. Halkı hor gören tipik CHP zihniyetini bir kez daha sergiledi.

Kılıçdaroğlu bu kafayla devam ederse Muharrem İnce'nin 'Yenmiş de yenmiş' sözleri daha çok uzayıp gidecek…

Muharrem İnce'ye gelince; o da kaybetmenin verdiği ruhsal çöküntüden olsa gerek, 'oyları çaldılar ama az çaldılar' söylemine tutunarak, kendini teselli ediyor.

Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu’nun durumu 'Al birini vur ötekine' misalindendir." ifadelerini kullandı.

- "Vizyonları yetmez"

Bu kafayla ne Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne de Muharrem İnce'den millete fayda gelmeyeceğini savunan Muş, "CHP Genel Başkanlığı için seçimden önce 'aday olmayacağım' deyip seçimi kaybettikten sonra 'Mücadeleye devam edeceğim' diyen Muharrem İnce ile 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde beklentinin altında oy aldı' diyen Kılıçdaroğlu'nun ne vizyonu ne de ufkunu cumhurbaşkanlığı makamına erişmeye yetmez. Onların tüm hesabı CHP Genel Merkezi'ndeki koltukları saymaktan ibarettir. " diye konuştu.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Muş Cumhurbaşkanlığı seçimi Kemal Kılıçdaroğlu

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