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AK Partili Naci Bostancı'dan dikkat çeken dolar yorumu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 13:43 | Son Güncelleme

AK Parti grup başkanı Ankara milletvekili Naci Bostancı, sert yükselen dolar/TL kuruna ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında dikkat çeken yorumlar yaptı. Bostancı, "Dolar şimdi çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde. Derinlik sarhoşluğu gibi sürekli başkalarının katılımıyla akıldan ipini koparmış bir şekilde gidiyor. Ancak bu çılgın parti muhakkak bitecek yine ekonomi kendi gerçekliğine dönecek." dedi

AK Partili Naci Bostancı'dan dikkat çeken dolar yorumu!

"Türkiye büyüyüp güçlendikçe önündeki yol dikleşiyor. Bu millet bu kader tepesini aşacak" diyen Bostancı, "Toplumsal algıdaki bozulmanın önemli bir kısmını 'içeride dışarıda' manipülatif hareketler oluşturur. Eğer doğrudan toplumun kendisi bu manipülasyonları reddetme yönünde bir tavır sergilerse 'manipülatör' kendi zayıf girişimiyle baş başa kalır" ifadesini kullandı.

Bostancı, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 'anlık, ve kimin kazanıp kimin kaybedeceğinin asla kestirilemeyeceği' paritelerine bakarak davranmak yerine uzun dönemli paritelere bakarak TL'nin kazandırma gücünü görmek doğru ekonomik tutumlar için önemlidir. Dolar şimdi çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde.

"Derinlik sarhoşluğu gibi sürekli başkalarının katılımıyla akıldan ipini koparmış bir şekilde gidiyor. Ancak bu çılgın parti muhakkak bitecek yine ekonomi kendi gerçekliğine dönecek. O gün kaybedenlerden olmamak için her 'çılgınlık' gibi bu çılgınlığa da dışarıdan bakmak yerinde olur. Türkiye'nin geçmiş tecrübeleri, üretim kapasitesi, imkanları, potansiyeli ve aklı üzerine analitik muhakeme sahibi olanlar şüphesiz bu dönemsel 'halisünasyonlara' kapılmayacaklardır."

naciğ

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Anahtar Kelimeler:
dolar dolar ve eurodaki yükseliş Naci Bostancı ak parti

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şu iyimser dolar yorumları yapan akepelilerin banka hesaplarını bir görseniz, ülkedeki doların neredeyse tamamına yakınının onlarda olduğunu göreceksiniz. ama işte bunu idrak etmek için bir beyin lazım, o da sizde yok...
bu saatten sonra zor boş boş konuşuyorsunuz
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