AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, 16 ay önce kaybettiği annesine duyduğu özlemi "Canım Anneme" şiirinde dile getirdi. Şiirine bir de klip çektiren Önal, annesinin evinin görüntülerinin yer aldığı klibi, getirttiği televizyondan basın mensuplarına izlettirdi.
Önal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugün seçim gündemi dışında bir konuyu, 13 Mayıs Pazar günü kutlanacak anneler günü ile ilgili düşüncelerini paylaşmak istediğini söyledi.
Anne deyince herkesin yüreğinde coşup çağlayan bir sevginin olduğuna işaret eden Önal, "Hamilelikten itibaren karnında büyüttüğü yavrusuna ihtimam gösteren, yavrusunun kendisine verdiği ağrılı sancılardan bile mutluluk duyan, geceleri bebeği ağlamasın diye saatlerce, hatta günlerce uykusuz kalan, hazırlayıp süslediği yavrusunu okula gönderdikten sonra geri gelene kadar merakla bekleyen, her zaman her konuda yavrusunu önceleyen, 9 ay karnında, 3-5 sene kucağında ama bir ömür boyu kalbinde taşıyan, koruyucu meleklerimizdir annelerimiz." dedi.
Önal, 16 ay önce kaybettiği annesi için "canım anneme" şiirini yazdığını söyledi.
Annesinin evinde ve evin sokağında görüntüler eşliğinde, Erdal Altıntaş'ın bestesiyle stüdyoda seslendirdiği şiir için klip çektiğini aktaran Önal, bu çalışmadaki amacının, anneleri hayırla yad etmek, onların haklarını bir nebze de olsa teslim edebilmek ve çocuklara annelerin kıymetini, onlar hayattayken bilebilme noktasında mesaj verebilmek olduğunu söyledi.
Bu çalışmadaki katkıları için Altıntaş’a teşekkür eden Suat Önal, "Gönlümün derinliklerinden akıp gelen duyguları ifade eden bu çalışmayı, 13 Mayıs anneler günü vesilesiyle; Tenzile Erdoğan ve Bahar Yıldırım annelerimize, tüm şehit ve gazi annelerimize, sizin annelerinize, vatanımıza, milletimize ve insanlık alemine hayırlı evlatlar yetiştiren tüm annelere ve canım anneme fatihalar eşliğinde hediye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti'li Önal, daha sonra basın toplantı odasına getirttiği televizyondan, annesinin evinde görüntülerin yer aldığı, stüdyoda seslendirdiği "Canım Anneme" şiirini okuduğu klibi basın mensuplarına izlettirdi.
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