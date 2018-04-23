AK Partili Orhan Miroğlu: Kürtleri MHP ile korkutmak bir taktik

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti-MHP ittifakının bölgede Kürt seçmen nezdinde tepki göreceği iddiasına karşılık Osmaniye’yi örnek gösterdi. Miroğlu, “MHP’yi Kürtlerle, Kürtleri MHP ile korkutmak bir taktik. Ama bu taktiğin bir karşılığı hiçbir zaman olmamıştır. Osmaniye’de 240 bine yakın Doğu-Güneydoğulu vatandaşımız yaşamaktadır. Hiçbir zaman biz Osmaniye’de etnik fay hatlarını kaşıyan, tetikleyen bir toplumsal hadiseye rastlamadık” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kararını açıkladıktan bir gün sonra topladığı milletvekillerine yaptığı en önemli uyarılardan biri, Doğu ve Güneydoğu illerinde çok çalışılması oldu. Çünkü AK Parti’nin MHP ile kuracağı ittifakın, bölgede HDP ile yarışan AK Parti’ye oy kaybettireceği iddia ediliyor. "TÜRKİYE SİYASİ TARİHİNDE KARŞILIĞI HİÇBİR ZAMAN OLMAMIŞTIR"



AK Parti’nin Kürt milletvekillerinden, “Yeni Yüzyıl, Kürtler ve Bağımsızlık” kitabının da yazarı olan Miroğlu’na göre, MHP’yi Kürtlerle, Kürtleri MHP ile korkutmak bir taktik. “Bu taktiğin Türkiye siyasi tarihinde bir karşılığı hiçbir zaman olmamıştır” diyen Miroğlu, bu taktiğe karşı verilebilecek en ili örneğin ise MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye olduğunu belirtti.

Miroğlu şöyle devam etti: “Nüfusu yaklaşık 500 bin olan Osmaniye’de 240 bine yakın Doğu-Güneydoğulu vatandaşımız yaşamaktadır. Hiçbir zaman biz Osmaniye’de etnik fay hatlarını kaşıyan, tetikleyen bir toplumsal hadiseye rastlamadık. HDP’li seçmenlerle MHP’li seçmenin iç içe yaşadıkları bütün yerlerde durum aşağı yukarı budur. Mersin’in 1 milyon nüfusu varsa bunun yarısı doğu-güneydoğuludur. Demek ki Türkiye’de belli korkular üzerinden siyaset yapmak isteyenlerin sürekli gündemde tuttukları bizim de dikkatimizi çektikleri bir korkuya ve korkutmaya dayalı siyaset tarzı bu.” Kürtler’in seçimlerde siyasi hafızalarına bakarak tercih yaptıklarını ve 90’lı yılların çok önemli olduğunu söyleyen Miroğlu, MHP’nin o dönemi zarar almadan ve vermeden atlattığını vurguladı. Miroğlu, “Bu dönemin politika yapıcılarına, devlet içerisinde örgütlenmiş ulusalcı, ittihatçı kesimlerine bakalım. Hiçbirinin Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP’ye sızamadıklarını görüyoruz. 90’ların kollektif suçlarına karşı kıyamet kadar dava açıldı. Hiçbir zaman MHP’li politikacıların ismi bu davalarda geçmedi. Türk milliyetçiliği böylesi netameli bir süreci zarar almadan ve zarar vermeden atlatabilmiş bir milliyetçiliktir. Bunun sahada iyi anlatılması gerekiyor” dedi.

"MHP İÇİN FIRSAT" Bahçeli’nin “Sorun varsa bu sorunların çözümü için gereken herşeyi birlikte yapabiliriz” mesajı verdiğine dikkat çeken Miroğlu, “Cumhur İttifakı, MHP için de bence bir fırsat. Bu bölgedeki örgütlenme yapısı ve teşkilatları zayıf kalmışsa, bu ittifak MHP için bir fırsata dönüşebilir. Bunu bölgede kendisini halka, seçmenlere anlatarak yapacak” görüşünü dile getirdi.



"HDP ERİMEDİ" Miroğlu’na göre, HDP’nin düşürülen ve tutuklu milletvekillikleri üzerinden yürüteceği bir “mağduriyet” kampanyasının bölgede karşılığı olmayacak. “Mağduriyetlerin müsebbibi olarak hükümeti ve devleti görmüyorlar. ‘Siz ettiniz, siz buldunuz’ yaklaşımı söz konusu. Dolayısıyla 90’larda HDP’nin mağdur olduğu yıllardaki gibi sonuç alabilecekleri kanaatinde değilim” diyen Miroğlu, buna karşın, HDP oylarında bir erime de beklemediğini belirtti. Miroğlu, “Hepimizi şaşırtacak bir erime söz konusu değil. Çünkü burada güçlü bir hikaye var. Hikaye evet sarsıldı, demokrasiye, sivil siyasete hizmet etmeyeceği görüldü. Paradigma çöktü ama her şeyden önce hikayenin yarattığı büyük bir trajedi, acı, yas var. İnsanlar belki de bu trajedinin gölgesinde kalarak gidip oy kullanacaklar. Ama bu bir siyasi tercih falan olmayacak. 30 yıldır peşinde koştuğunuz bir hikayeyi bir seçim daha desteklemiş olacaksınız o kadar” dedi.