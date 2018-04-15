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AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 14:40 | Son Güncelleme

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü Kennedy cinayetine benzeten AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, egemen güçlerin demokratik, eğitimli ve ekonomisi gelişmiş bir ülke istemediğini söyledi. Özdağ, 'Özal'ın ölümü şüphelidir. Aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle ilgili şüpheler vardır' diye konuştu.

AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli

Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Mahkemesi, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 5 kişiyle birlikte bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sonunda savcılığın verdiği takipsizlik kararını 20 kişi yönünden bozarak dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre, Yazıcıoğlu ile 17 yıl aynı partide görev yapan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, mahkemeden çıkan son kararı yerinde bulduğunu söyledi ve yıllar içinde verdiği mücadele sırasında itibar suikastına uğradığını ifade etti.

'YAZICIOĞLU'NUN KANI YERDE KALMAYACAK'

Yazıcıoğlu için "Türk siyaset hayatında anılmaya devam edecek ve kanı da yer de kalmayacak, ahı da kesinlikle boşa gitmeyecek" diyen Özdağ, bu olayın ABD'nin üzerindeki sır perdesi aydınlatılmayan Kennedy cinayeti gibi olmayacağı benzetmesi yaptı.

'OPERASYON YAPIYORLAR'

Egemen güçlerin demokratik, eğitimli ve ekonomisi gelişmiş bir ülke istemediğini ifade eden Özdağ, "Özal'ın ölümü de şüphelidir. Menderes'in ölümü de arkasındaki güçler de bellidir, kim öldürttüğü de bellidir. Aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle ilgili şüpheler vardır, Fatih'in ölümünde şüpheler vardır. Kim Türkiye'de büyük bir iş yapıyorsa onlarla ilgili operasyon yapıyorlar" diye konuştu.

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ak parti Atatürk Selçuk Özdağ Muhsin Yazıcıoğlu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
KESİN FETÖ YAPTI DIYECEKLER))))))))))
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OTOPSİ YAPALIM MADEM
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