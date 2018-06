AK Partili Özdağ'dan adaylık sitemi

Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA) AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, bu dönem aday gösterilmemesinin doğru bir karar olmadığını belirterek, "Çalışkanlıksa çalışkanlık, liyakat ise liyakat ehliyetim var. Eğer ofis ise benim ofisim var. Kaç milletvekili ulusal kanallara davet edilir? Buna rağmen şu an listede olmama durumumu ise saygı ile karşılıyorum. Genel merkezin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı böyledir" dedi. Manisa'da gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde aday gösterilmemesinin doğru bir karar olmadığını dile getirdi. 2011 yılından bu yana AK Parti Milletvekili olan Özdağ, "Genel merkezimiz böyle uygun gördü. Bu doğru bir karar mıdır? Doğru bir karar değildir. Çünkü neden? Çalışkanlıksa çalışkanlık, liyakat ise liyakat ehliyetim var. Eğer ofis ise benim ofisim var. Eğer genel siyaset yapmak, kürsülere çıkmak, komisyonlarda konuşmaksa o da var. Kaç milletvekili ulusal kanallara davet edilir? Ben onların içerisindeyim. Çok az milletvekillerinin arasındayım. Her ay yapmış olduğum faaliyeti basın mensupları, STK'lar, teşkilatlar ve muhtarlarla paylaştım. Dolayısıyla böylelikle denetim mekanizmasını her ay kendim çalıştırdım. Buna rağmen şu an listede olmama durumumu ise saygı ile karşılıyorum. Genel merkezin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı böyledir. Siyasette bugünü konuşmak yerine yarınlara bakmak gerekir. Milletvekili aday listesinde yokum diye hizmet etmeyi bırakmadım" diye konuştu.