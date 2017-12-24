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AK Parti'li Özdağ'dan MHP'li Ergün'e: Medyumluğa soyunmuşsun

POLİTİKA HABERLERİ | 24.12.2017 13:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa'nın sularının kirli olduğunu öne sürdüğü ilçelerin İzmir İl Halk Sağlığı Kurumu'ndan aldığı raporlarını kargoyla polemik yaşadığı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün'e gönderdi. Kendisini "Seni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday yapmazlar" diyerek, eleştiren Başkan Ergün'e seslenen Özdağ, "Cengiz Ergün, şimdi de müneccimbaşılığa, medyumluğa soyunmuşsun" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Özdağ'ın Manisa'nın bazı ilçelerinde suların kirli olduğuna dair iddialarının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün ile arasında başlayan polemik sürüyor. Ergün'ün, Özdağ'ın 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığa soyunduğunu ileri sürmesi ve "Seni aday yapmazlar" sözünün ardından AK Parti'li Özdağ, Başkan Ergün'e suları kirli olan ilçelerin raporlarını kargoyla gönderdi. Manisa PTT Müdürlüğü'ne elindeki dosyalarla gelen Özdağ, raporları teslim etti. Raporları gönderdikten sonra yaptığı basın açıklamasında AK Parti'li Özdağ, "İzmir İl Halk Sağlığı Kurumu'ndan aldığımız ikinci raporlar da bazı ilçelerin sularının hala mikroplu olduğunu ortaya koydu. Aldığımız bu raporları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e gönderdik. İnşallah, görür ve okur. Gereğini yapar. Hala inatçılık yapmaz. Belediye başkanlarının hatası, kusuru olur, özür diler; ancak görüyorum ki eksiği tamamlamak yerine çeşitli iddialarda bulunuyor" dedi.

Başkan Ergün'ün "Seni aday yapmazlar" sözüne de yanıt veren AK Parti'li Özdağ, "Nereden çıkarmış bunu? Milletvekiliyim. Geleceğimizi Allah inşa eder. Benim Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday yapılmayacağımı söylüyor. Benim adaylığım söz konusu değil, milletvekiliyim. O gün gelir kimi aday yaparlarsa onunla yola çıkarız. Cengiz Ergün, şimdi de müneccimbaşılığa soyunmuşsun. Müneccimbaşı, medyum. Bütün müneccimler, yalancıdır. Bırak, kimin aday olup olmayacağına sivil toplum kuruluşları, Manisalılar ve partim karar verecek. Demek ki benim adaylığım seni korkutuyor, korkma. Korkunun ecele faydası yok" diye konuştu.

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