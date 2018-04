AK Partili Öztürk'ten çevrecilere ve yerel yöneticilere eleştiri

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da toplantı düzenleyen AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, ilin kıyı şeridi, ormanları ve SİT alanları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çevrecilere ve yerel idarecilere sert tepki gösteren Öztürk, kendilerine getirilen eleştirilerin CHP'li belediyelere yönelik yapılmadığını öne sürdü.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Bodrum'daki bir otelde basın toplantısı düzenledi. AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen ve parti yönetim kurulu üyeleri de toplantıya katıldı. Milletvekili Öztürk, son günlerde SİT alanları ve ormanlar ile ilgili çevrecilerle, yerel yöneticilerin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

ÇEVRECİLERE SERZENİŞ

Bodrum'u 30 yıldır CHP'li belediyelerin yönettiğini, başta katı atık çöp sorununu çözmekten aciz olduklarını ve çözemediklerini belirten Öztürk, "Bodrum 30-40 yıldan beri temel sorunlarını çözememiş büyük bir metropol. Çöplük bunların başında geliyor. Her çöplük yangınında bizi suçluyorlar. Bodrum 2018 yılında bu manzarayı hak etmiyor. Daha önce Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Akdam mevkiinde katı atık merkezi yapmaları için planlanan yerde 10 bin çam ağacı kesilecekti ayrıca burada tarihi mekanlar çıkmıştı. Buna rağmen 'Yapacağız, 10 bin ağacı keseceğiz' dediler. Ancak resmi kurumlar izin vermedi. Biz de 10 bin çam ağacının kesilmesini önledik. Şimdi Orman ve Su İşleri Bakanlığımızla yaptığımız çalışmada, Büyükşehir Belediyesi'ne Bodrum'un katı atık sorununun çözülmesi için yeni yer gösterdik. Orada orman yok, bozuk orman sahası, şu anda bunun üzerinde çalışıyorlar. Biz 10 bin çam ağacını kurtarırken, çevreciler sesini çıkarmadılar. CHP'li belediyeye '10 bin ağacını kesmeyin' demediler. Ama Okluk Koyu'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın misafirhanesi için yapılan çalışmaları, her gün gündeme getiriyorlar. Siyasi malzeme yapıyorlar. Bunu yapanlar, 10 bin ağaç kesileceği zaman bir kere tepki göstermediler, bize gelmediler" dedi.

KAÇAK YAPI VURGUSU

Bodrum'da 10 bin, Muğla geneline ise 30 bine yakın kaçak yapı olduğunu söyleyen Öztürk, "Bu kaçak yapılara 30 yılda biz mi göz yumduk? Burada hep CHP'li belediyeler vardı. Bu rantı biz mi sağladık? Bunları biz mi görmedik? Marmaris'teki Palamutburnu'na bakın, tamamı kaçak. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi, altyapı yapamıyor. Ama biz SİT alanlarındaki köylümüzün evlendirdiği çocuğunu ahıra göndermesin, damda yaşamasın diyerek yeni düzenlemeler yaptığımızda ise hemen karşı çıkıyorlar. Bugüne kadar çevrecilerin CHP'li belediyelerin ormanlık alanlarda yaptığı kıyıma ve rant için göz yumduğu kaçak yapılaşmaya tepki gösterdiğini görmedik. Biz burada doğruları anlatmaya gerçekleri göstermeye çalışıyoruz. İmar rantını, imar kirliliğini istemiyoruz" diye konuştu.

'BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ'

Açıklamalarını sürdüren AK Partili Milletvekili Öztürk, "Muğla ilimiz ve ilçelerimizin tüm sorunları için CHP'li belediye başkanlarına söyledik, gelin oturalım, sorunları birlikte çözelim. Ankara'ya taşıyalım, elimizden ne geliyorsa yapalım dedik. Bu yardım elini her zaman uzattık. Ancak birlikte hareket etmek istemediler, daha ne yapalım" dedi.

