AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, "Verebilecek cevabı da yoktu, delili de yoktu, dava sonuçlandı, Veli Ağbaba davayı kaybetti, ben davayı kazandım. Ağbaba mahkum oldu. Yani Ağbaba’nın sözleri kişilik haklarına saldırı, kendisinin de müfteri olduğu tescillenmiş oldu" dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Petek, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Petek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın basın toplantısında kendisine ’FETÖ’cü’ diyerek hakaret ettiğini belirterek, "Sayın Ağbaba’nın dediğini yaptım. 15 Temmuz hain darbe girişimini yapan, kökü dışarıda hain terör örgütü ile birlikte anan ve bana FETÖ’cü diyen Sayın Ağbaba’ya kişilik haklarıma yaptığı saldırıdan dolayı dava açtım. Ey Ağbaba! Yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun, ’bir iddian varsa, işte mahkeme, işte dava, iddianı ispat et, aksi halde yalancı ve müfteri olursun’ diyerek iddialarını ispata davet ettim. Verebilecek cevabı da yoktu, delili de yoktu, dava sonuçlandı, Veli Ağbaba davayı kaybetti, ben davayı kazandım. Ağbaba mahkum oldu. Yani Ağbaba’nın sözleri kişilik haklarına saldırı, kendisinin de müfteri olduğu tescillenmiş oldu" dedi.

Petek şöyle konuştu:

"Sayın Ağbaba’nın Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da benzer iftira ile utanmadan sıkılmadan Cumhurbaşkanımıza hakaret etti. O da adalet önünde hesap verecek. CHP’nin çamur atma ve iftira zihniyetinde maalesef değişen bir şey yok. FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra Başbakanımız Erdoğan’ın önderliğinde devletimiz FETÖ/PDY ile mücadele ederken, FETÖ yöneticilerine, dershanelerine, okullarına, şirketlerine, gazetelerine, televizyonlarına sahip çıkan, onlara destek veren CHP’dir."

Darbe Komisyonu raporunun yayınlanmamasına ilişkin soru üzerine Petek, 12 Haziran 2017 tarihinde raporu teslim ettiklerini söyledi. Petek, raporu tüm üyelere üst yazı ile dağıttıklarını söyleyerek, muhalefet milletvekillerinin hiçbir katkı yapmadıklarını kaydetti.