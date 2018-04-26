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AK Partili Petek'ten Abdullah Gül'e çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

AK Parti Milletvekili Reşat Petek, 11.

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Milletvekili Reşat Petek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çağrıda bulunarak, "FETÖ, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olmasını istiyor. Huzurlarınızda çok açık net bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Gül, küresel güçlerin yeni oyuncağı, kuklası FETÖ'nün oyununa gelme. FETÖ hamisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayığına binme" dedi.
Meclis 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen Abdullah Gül'e çağrıda bulundu. FETÖ'nün Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olmasını istediğini savunan Reşat Petek, şunları söyledi:
"Küresel güçlerin talimatıyla FETÖ elebaşı Gülen, yayınladığı videoda, 'Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül' demek suretiyle gizli bir mesaj veriyor. Sayın Abdullah Gül'ü sahaya, siyaset arenasına davet ediyor. Diğer taraftan yine FETÖ'nün firari sanıklarından Emre Uslu'nun, sosyal medyada kendi sesiyle paylaşımı var. Orada da 'Türkiye'de değişimin bu defa kansız olarak yapılabilmesi için önemli bir alternatif, fırsat var' diyor. Neymiş bu fırsat? Hemen arkasından, 'Abdullah Gül, eğer aday olursa, siyasete geçit verirse Gül ile bu amacımıza ulaşabiliriz' diyor. Bunu söyleyen kim? Türkiye'de 250 insanımızı şehit eden, içinde bulunduğumuz meclisi bombalayan FETÖ'nün bir militanıdır. Huzurlarınızda çok açık net bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Gül, küresel güçlerin yeni oyuncağı, kuklası FETÖ'nün oyununa gelme. FETÖ hamisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayığına binme."

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