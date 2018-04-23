AK Parti’li Petek’ten CHP’li Özel’in iddialarına yanıt

15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, “CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. 15 Temmuz hain darbe girişimine ‘Kontrollü Darbe’ deme gaflet ve ihanetini gösteren CHP’nin yeni bir çarpıtması söz konusudur. Darbe Araştırma Komisyonumuzun tutanaklarında CHP açıklamasını doğrulayan hiçbir kayıt bulunmamaktadır” dedi.

TBMM 23 Nisan Özel Oturumu’nda tansiyonun yükseldiği dakikalarda bazı iddialarda bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’e 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek’ten yanıt geldi.

“İstinat ettirdiği konuşması gerçekleri yansıtmamaktadır”

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek yaptığı yazılı açıklamada, “23 Nisan 2018 günü TBMM Özel Oturumunda CHP Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Sayın Özgür Özel, ‘Ancak 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunda İstanbul Vali Yardımcısının ve İstanbul Emniyet Müdürünün kayıt altındaki tutanakları ortaya koymaktadır ki’ diyerek Komisyonumuzda dinlenmeyen ve tutanaklarda bulunmayan, Vali Yardımcısının açıklamalarına istinat ettirdiği konuşması gerçekleri yansıtmamaktadır” dedi.