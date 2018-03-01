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AK Partili Ravza Kavakçı Kan: "1980 darbesi ile 28 Şubat’ı yöneten akıl aynı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 23:25 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, 1980 darbesi ile 28 Şubat’ı yöneten aklın aynı olduğunu söyledi.AK Parti Rize İl Başkanlığı Gençlik Kolları tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde "Kara Leke 28 Şubat" isimli panel düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, 1980 darbesi ile 28 Şubat’ı yöneten aklın aynı olduğunu söyledi.
AK Parti Rize İl Başkanlığı Gençlik Kolları tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde "Kara Leke 28 Şubat" isimli panel düzenlendi. Panelde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, 1980 darbesi ile 28 Şubat’ı yöneten aklın aynı olduğunu belirterek, "O zamanda ki devlet anlayışı millete yukarıdan bakan bir devlet anlayışıydı. 1980 darbesinde olduğu gibi sağcı der, solcu der, sizler gibi gençleri birbirine düşürür, yeterince kan akıtılınca el koyardı. Seçilmiş bir hükümet, Necmettin Erbakan’ın başbakan olduğu hükümet istifaya zorlanıyor ama kolay değil. Nasıl zorlanıyor? Önce haberler çıkartılmaya başlanıyor, önce dedikodu başlıyor. O zamanın Türkiye’sinde medya en büyük güçlerden bir tanesi. Yavaş yavaş saha hazırlanıyor. Böyle bir algı oluşturuluyor’’ dedi.
Kavakçı, o dönemin Türkiye’sinde siyasi istikrarsızlık olduğunu da belirterek, "PKK binlerce can almıştır. O dönemin Türkiye’sinde ekonomi berbattır. O dönemin Türkiye’sinde insan hakları yoktur, insanın bir kıymeti yoktur. O dönemin Türkiye’sinde siyasi istikrarsızlık vardır, birkaç aylık hükümetler vardır. Ona rağmen o zamanın Türkiye’sinde Milli Güvenlik Kurulu bir numaralı tehdit olarak neyi anons eder; irtica" ifadelerini kullandı.

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