HABER

Ak Partili Ravza Kavakcı Kan: 28 Şubat mahkumlarının tekrar yargılanmaları için çalışma yapacağız

POLİTİKA HABERLERİ | 04.01.2018 16:27 | Son Güncelleme 59 dakika önce

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Bolu F Tipi Cezaevi'nde, 28 Şubat döneminde hüküm giyen mahkumların koşullarını inceledi. Kan, "28 Şubat kararlarıyla mahkum olan kişilerin tekrar yargılanmaları için çalışma yapacağız" dedi.

Ak Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan ile Ak Parti İnsan Hakları Genel Merkez Başkan Yardımcısı Hüsnüye Erdoğan, Bolu F Tipi Cezaevi'nde incelemelerde bulundu. 28 Şubat kararlarıyla cezaevinde bulunan hükümlülerin koşullarını inceleyen Ravza Kavakcı Kan, cezaevi çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ravza Kavakcı Kan, 28 Şubat dönemi ile ilgili olarak, "O dönemler, insanların irticacı diye etiketlendiği, küçük yaştaki çocukların insan hakları ihlaline uğradığı, hapse atıldığı, başörtülü kızların sokaklarda sürüklendiği, insanların hayatlarının üzerinden silindir gibi geçildiği bir dönemdi. Biz bu dönemde bu süreçle yüzleşiyoruz. Halen sürmekte olan mağduriyetler var ise hukuk çerçevesinde bunları ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bizim için verimli bir ziyaret oldu. 28 Şubat kararlarıyla mahkum olan kişilerin tekrar yargılanmaları için çalışma yapacağız. Cezaevi şartları ile ilgili olarak ufak tefek konularda bazı idari konularda, belki yapılabilecek şeyler var. Onların buradaki hayatını da daha iyileştirebilmek için neler yapılabilir, onları da detaylı olarak inceleyeceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...

Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...

İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması

İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mustafa Destici makam odasına girdi... Savaş alanı gibi

Mustafa Destici makam odasına girdi... Savaş alanı gibi

İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması

İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması

Son anket sonucunda tarihi rekor

Son anket sonucunda tarihi rekor

Selahattin Demirtaş'tan sürpriz karar!

Selahattin Demirtaş'tan sürpriz karar!

Gündeme bomba gibi düşen 'Abdullah Gül' iddiası! Meral Akşener'den açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen 'Abdullah Gül' iddiası! Meral Akşener'den açıklama geldi

Siyaset kulislerini hareketlendiren randevu! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Siyaset kulislerini hareketlendiren randevu! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.