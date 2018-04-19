AK Partili Ravza Kavakcı Kan: “Darbeciler tek tek hesap veriyor”

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, “Türkiye Cumhuriyeti hukuku, adaleti işliyor ve adalet önünde darbeciler tek tek hesap veriyor” dedi.

Şehit Ömer Halisdemir davasında bugün karar açıklandı. 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme salonunda davayı takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan ve beraberindeki heyet, kararın açıklanmasının ardından Sincan Cezaevi önünde açıklama yaptı. Kan, “Bugün Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Özel Kuvvetler Komutanlığının işgali davasında karar açıklandı. Ayrıca biz bu davayı 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir’in şehit edilişi duruşması olarak biliyoruz. 18 sanığa 18’inci celsede 18 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş oldu. Bugün adalet açısından çok önemli bir gün” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Cumhuriyeti hukuku, adaleti işliyor ve adalet önünde darbeciler tek tek hesap veriyor”

Ravza Kavakcı Kan, şunları kaydetti:

“255 şehidimiz 15 Temmuz’da bizler hayat hakkımızı sürdürebilelim diye gözlerini kırpmadan hayat haklarından vazgeçtiler. O kahramanlarımızdan bir tanesi Ömer Halisdemir şehidimizdi. Darbeci Semih Terzi’yi öldürmek suretiyle özel kuvvetlerin ele geçirilmesine engel oldu. Darbe girişiminin başarısız olmasında çok büyük katkısı var. Bugün burada duruşmayı takip ettik ve karar açıklanmasına şahit olduk. Bu karar bize gösteriyor ki, Türkiye Cumhuriyeti hukuku, adaleti işliyor ve adalet önünde darbeciler tek tek hesap veriyorlar. Demokrasimiz adına mutluyuz.”