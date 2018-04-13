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AK Partili Ravza Kavakçı Kan’dan 28 Şubat davası açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 19:49 | Son Güncelleme

28 Şubat davasında 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verilmesine ilişkin bir açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, "O darbe girişiminin asil ve sabırlı direnişçilerine selam gönderiyoruz" dedi.28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak" suçundan yargılandığı davada 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi, 68 sanığın ise beraatine karar verildi.

28 Şubat davasında 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verilmesine ilişkin bir açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, "O darbe girişiminin asil ve sabırlı direnişçilerine selam gönderiyoruz" dedi.
28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak" suçundan yargılandığı davada 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi, 68 sanığın ise beraatine karar verildi. Mahkeme kararına ilişkin ilk açıklama AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’dan geldi. Kan, "Yargıtay onayladığında yapmış oldukları fiilin cezasını çekmeye başlayacaklar. 28 Şubat sürecinde birçok vatandaşımızın hayatı karartıldı. Ama biz ümitvarız, çünkü o güne katkıda bulunanlar adalet önünde hesap verdiler. Yapmış olduklarının hesabını ödeyecekler. Biz asla kin ve nefret duymadık. Hem ilahi adalete inandık hem de Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin doğru kararı vereceğine inandık. İnşallah bundan sonra da asla kimse 15 Temmuz’da da gördüğümüz gibi ülkemizde kimse böyle bir şeye kalkışamayacak. Akıllarından bile geçirmeyecekler. 2013 senesinde Eylül ayından beri duruşmaları takip eden kıymetli üstatlarımıza, kıymetli STK’larımıza ve 28 Şubat’ın, o darbe girişiminin asil ve sabırlı direnişçilerine selam gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

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