Ak Partili Şahin: Abdullah Gül şimdi adeta bir hizip başı gibi (2) (YENİDEN)

Son Güncelleme 2 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 20.01.2018 18:12 |2 saat önce

Sayın yazıişleri müdürlerine; Kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ile ilgili verdiğimiz haberimizi yeniden veriyoruz. Aşağıdaki haberin kullanılmasını rica ederiz. ---------------------------- KARABÜK, (DHA)- AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı görevi bittikten sonra partiye üye olması gerektiğini söyledi. Şahin, "Şimdi adeta bir hizip başı gibi ortada olması böyle bir görüntü verdiğini söylemek istemiyorum ama böyle bir izlenim var kamuoyunda, dolayısıyla davamızın liderinin talimatıyla bir takım görevlere gelmiş olan kişilerin bir hizip içerisinde olmaması, eğer böyle bir görüntü var ise bunun derhal üzerinden atması gerekir" dedi. AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde partisinin ilçe danışma meclisi toplantısına katıldı. Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda partililere seslenen Şahin, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı görevinden sonra partiye üye olması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu teşkilat içerisinden 2 tane cumhurbaşkanı, 4 meclis başkanı çıkmıştır, belki de 5'tir. Bakanlar çıkmıştır ama hizipbaşı olalım diye bu teşkilat bize bu görevleri vermemiştir. Meclis başkanı yaptık, hizip başı olun diye bize bu görevleri vermemiştir. Seni cumhurbaşkanı yaptık, hizip başı olun diye bu görevleri vermemiştir. Bir gece o zaman sayın genel başkanımız başbakanımızdı beni aradı, gecenin 2'si dedi ki 'Mehmet Ali Bey istişareler yaptık. Meclis başkanlığı için seni aday göstermeyi düşünüyoruz', 'Emriniz olur sayın genel başkanım başbakanım' dedim. Abdullah Gül Bey'in cumhurbaşkanlığı seçilmesi olayını hatırlayın lütfen, bir grup toplantısıydı. Ak Parti'den kim cumhurbaşkanı adayı olacak soruldu, genel başkanımız başbakanımız çıktı, 'Cumhurbaşkanı adayımız Abdullah Gül kardeşimiz' dedi, değil mi? Kendisini gösteremez miydi? Genel başkandı, belki de en fazla ona layık bir görev ama bir kardeşini kendi nefsine tercih etti. Biz böyle bir terbiyeyle, ahlakla, misyonla yetişmiş olan insanlarız ve Abdullah Gül beyi grup olarak hep destekledik, onun aday olması partimiz hakkında kapatılma davası açılmasına neden oldu hatırlayınız."