AK Partili Şahin yaralı askerleri ziyaret etti

Eski TBMM Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, dün akşam Karabük’ün Yenice ilçesinde mahkum taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşi için cezaevinden izin alan ve cenazesine katılan tutukluyu taşıyan cezaevi aracı dün akşam dönüş yolunda kaza yapmış ve araçta bulunan 2 uzman çavuş ile şoför şehit olmuştu. Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ait araçtaki 1 tutuklu, bir astsubay ve 12 er ise kazadan yaralı kurtulmuştu. AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, kazada yaralanan Astsubay Ömer Kısıklı, Er Bora Uğurlu ve Er Hüseyin Gürokan’ı tedavi gördükleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Şahin, Başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan’dan yaralılar hakkında bilgi de aldı. Yaralılardan ayakta tedavi edilen 8 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.