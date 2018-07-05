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AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim süreci boyunca meydanlarda en çok tartışılan konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'diploması' olmuş, Muharrem İnce her fırsatta diploma konusunu açıp, kendisinin "üniversite mezunu olduğunu" hatırlatmıştı. Seçimlerin ardından eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından mazbatayı paylaşarak 'diploma niyeti'ne diye yazdı.

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Gnel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması 24 Haziran seçim sürecinde meydanlarda en fazla konuşulan konulardan biriydi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce her fırsatta diploma konusunu açıp, kendisinin "üniversite mezunu olduğunu" hatırlatmıştı.

Seçimi kazanan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı mazbatasını alınca eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından "diploma niyetine" diyerek mazbatayı paylaştı;

samıl tayyar


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Anahtar Kelimeler:
ak parti Cumhurbaşkanı Erdoğan diploma Şamil Tayyar 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Bu millet bigun sizin pisliklerinizi görünce aspirini makattan verecek merak etmeyin
@ekramen8 anca beklersin ,yada rüyanda falan görürsün ...canım
koçum şamil bey şemsiyeyi çok kanırtmış, bi de yetinmemiş içerde açmış, hiç uğraşma çıkaramazsın, o şemsiyeyle yaşamayı öğreneceksin
@ekramen8 boş yapma hancı, projelerle, hizmetlerle yetin, bir pislik arıyorsan kendine bak kapişş?
@ekramen8 yANİ KENDİN İÇİN DİYORSUN.....
@ekramen8 biz size makattan başka bir şey verdik 24 haziranda :)
işte şu zihniyet bu ülkeyi yönetiyor ne diyim...
ah aziz nesin ahh az bile söylemişsin....
her türlü çarpıtma var. bir tek diploma yok.
teyyare şimdi ben sana birşey gösteririm diploma niyetine.dudağın uçuklar.
Diploma yokki niyeti olsun
Kendi salak vekilleri bile itiraf ediyor ama salak millet hala yuruyor bu millete aspirin değil fitil bile az
Sorgu melekleri yapılan adam kayırmalara ve de haksızlıklara neden sesini çıkarmadın diye sorduklarında da mazbatanızı gösterirsiniz
Niyetine diyerek aslında yok diyorsun. Hayrola, çabalamaya başlamışsın. Nereden yer kapmaya çalışıyorsun. Açıkça şöyle, dolaşma anlaşılmayabilir.
sıradan boş tamil işleri
Terbiyesizlik yapma uslüba bak bir kere.25 milyon oy alan birine saygı duyacaksın...
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı denilmesini engelleyen şey nedir de Türkiye Cumhurbaşkanı yazılıyor? şamil tayyar Cumhuriyet hazımsızlığından bahsetse daha iyi olur. İlk önce gözünün önündekini gör ondan sonra diğer yerlere dallan şamil.
ben de yeni diploma yaptılar zannettim
diploma nerede? Üniversite arkadaşları kimler?Millet onu merak ediyor....
Resmen saygısızlık ve aşağılayıcı bir durum.
indeki pisliği kusma ekramen8
AHAHAHAHAHA VURDU GOL OLDU... KAPAK DİYE BUNA DENİR HELAL ABİM
vurdu ve gooollll oldu
Amma yalakmışsınız be Teyyare
yasalar uygulansa o mazbatanın ancak tuvalet kağıdı kadar değeri olur.
EH NE DİYEBİLİRİZ SİZ ÖYLE DİYORSANIZ ÖYLEDİR BENİMDE BİR ARZUM İSTEGİM İŞLLH BU VEKİLLERİN ORADA BOŞ BOŞ OTURAN VEKİLLERE VERİLEN MAAŞLARDANDA KURTARMANIZI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ KİMSEYE BİR FAYDALARI YOK BENCE 600 HER BİRİNİN AYLIK YÜZ BİN TL MASRAFI OLDUGUNU DÜŞÜNÜYORUM MADEM BAŞKANLIK SİSDTEMİNE GEÇİLDİ
ALAKAYA ÇAY DEMLE
Al sana fetocu
AKP oy veren biri olarak Bunu Terbiyesizlik yalakalık sayarım Böyle adamlarım mecliste ne işi var ? Halkın vekili olarak ordan halkı temsil etmesi lazımken
sayın şamil tayyar gaziantepte FETÖ borsasını deşifre eden vekilimiz güzel bişey paylaşmış anlayanlar anlar
bizi yönetenlerdeki seviyeye bakın yazıklar olsun size
Pişkinlik diploması olur bundan olsa olsa.
hala aynı kafa ünlü düşünür ve şairin dediği gibi 250 yıl geçse de olamazsın aylayan anladı????
@onlyman42 haklısın senin gibiler trene bakar bazıları memleket idare eder
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