AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Gnel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması 24 Haziran seçim sürecinde meydanlarda en fazla konuşulan konulardan biriydi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce her fırsatta diploma konusunu açıp, kendisinin "üniversite mezunu olduğunu" hatırlatmıştı.
Seçimi kazanan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı mazbatasını alınca eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından "diploma niyetine" diyerek mazbatayı paylaştı;
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