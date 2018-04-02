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AK Partili Savaş Didim’de önce partililerle sona halkla bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 15:37 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Didim’de ziyaretlerde bulundu.

AK Partili Savaş Didim’de önce partililerle sona halkla bir araya geldi

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Didim’de ziyaretlerde bulundu. Yeni yönetim kuruluyla bir araya gelip, başarılar dileyen Savaş, daha sonra esnaf ve halkla bir araya geldi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Didim İlçe teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Savaş’ı ilçe binasında İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ve ilçe yöneticileri karşıladı. İlçe binasında yeni yönetim kuruluyla bir araya gelen Savaş “Vatandaşların dertlerini dinleyip gönüllere gireceğiz. Çok çalışacağız. Davamız için mücadelemizi sürdüreceğiz. O güzel ve yiğit insan Cumhurbaşkanımıza layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Ülkemiz için milletimiz için çok çalışacağız. Çok daha güzel hizmetlere birlikte imza atacağız ama bunun içinde davamıza sahip çıkacağız. İnşallah 2019’da hem Aydın’ı hem de Didim’i Ak belediyecilikle buluşturacağız. Bunun içinde çok çalışacağız.” dedi.
İlçe teşkilatı ziyaretinin ardından AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Savaş, İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ve beraberindekiler daha sonra Atatürk Bulvarı ve Kurtuluş Caddesi esnaflarını ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra kahvehane ziyaretinde bulunan Savaş daha sonra Didim Karadenizliler Derneği ile Didim Yozgatlılar Derneğine ziyaretlerde bulundu.

AK Partili Savaş Didim’de önce partililerle sona halkla bir araya geldi

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