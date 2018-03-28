AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Su sorununun çözümüne öncelikle insanların suya bakış açılarını sorgulamakla başlanmalıdır" dedi.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Şeker, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında tatlı su kaynaklarının azalmasına dikkat çekti. Şeker, küresel su krizi yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, İstanbul’da 1990’lı yıllarda yaşanan su sorununu hatırlattı. Türkiye’de kişi başına yıllık tüketilebilir su miktarının bin 600 metreküp olduğunu belirten Şeker, "Su tasarrufu insanla başlar ve insanla biter. Bu nedenle kuraklık olsun ya da olmasın suyu doğru kullanmak zorundayız. Su sorununun çözümüne öncelikle insanların suya bakış açılarını sorgulamakla başlanmalıdır. Günlük yaşamda sıklıkla duyduğumuz sudan ucuz, sudan bahane ve benzeri deyimler ne yazık ki suyun sınırsız, ucuz ve önemsiz bir kaynak olduğu izlenimini vermektedir. Öncelikle bunu ortadan kaldırmalıyız. Gelecekte su savaşlarının çıkmaması ve insanlık için bu kadar değerli bir kaynağı, suyu iyi kullanmak zorundayız. Su, stratejik bir doğal kaynaktır. Suyun geleceği, insanlığın ve dünyadaki tüm canlıların geleceğidir" değerlendirmesini yaptı.
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