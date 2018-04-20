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AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Şentop, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın cumhurbaşkanı adayı olduğunu öğrenince kahkaha attı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Şentop, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Şentop canlı yayında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın cumhurbaşkanı adayı olduğunu öğrenince kahkaha attı.

'KİMSEDEN KORKUM YOK ADAYIM'

Öte yandan adaylığını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, genel başkanımıza da düşüncelerimi açtım. Genel başkan aday olmadığı taktirde adayım" dedi.

Yılmaz, "Kenardan aday olmaz, tavşan aday olmaz, kimseden korkum yok, adayım" diye konuştu.

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladıCHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
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Okuyucu Yorumları 22 yorum
aaa ayıp niye gülüyorsunuz))chp layık bir aday selonun ziyaretçisi
@nejladurmus08 keşke yunan kazansayı diyen mısıroğlunun ziyaretçileri kimler ki., sındavul zurna ile karşılama oynayıp jalay çekenler sence kimlerdir.
@nejladurmus08 kendi ülkesini gidip avrupaya şikayet eden hainler kimler peki?
Top kendi haline gülsün,
Şentop olduğunu göstermiş...
Akp belası bu chp deki iş bilmezler yüzünden var.
Ha şunu bileydin. O zaman akp oy vermeyeceğin belli bari bilen birini bulun chp'liler olarak.
Tavşan aday olmaz diyosun ya işte o tavşan Genel başkanın olabilir aday olamıyor çünkü...
HOP HOP ŞENTOP NE GÜLÜYON SENN Bİ AYNAYA BAK EMİ
Hz.ALİnin BİR SÖZÜ VARDIR ( RAKİBİNİ ASLA KÜÇÜMSEMEYECEKSİN ) DİYE
gülünmeyecek gibi değilki
ben götümle güldüm
evet şen top ne gülüyorsun. sıkıysan sen rte nin önüne geç cumhur başkanı adayıyım de. piyonlar sadice kaldırıp indirir.
Mağrurlanma senden büyük Allah var demiş atalar...
yeryüzünde bu kadar cirkef bir parti olmamıştır ????
GERÇEKTENDE TOPP....
pislik adamlar sırıtın bakalım
geri zekalı aday olur olmaz seçilir yada seçilmez. bu onun en doğal hakkı olup özgüvenini gösterir. sen acaba bırakın adayım demeyi sıkıyosa bende ada de. tayyip seni ne yapıyor bi görelim. oislik let adam yokluğunda adamız diye buralardasınız.
çok komık ve ayıp
SEN ANCA PATETES CUMHURİYETİNE ADAY OLUSUN
top a vurmak iyi olur
bunların birbirine girmesi yakındır
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