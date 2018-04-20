AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Şentop, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Şentop canlı yayında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın cumhurbaşkanı adayı olduğunu öğrenince kahkaha attı.

'KİMSEDEN KORKUM YOK ADAYIM'



Öte yandan adaylığını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, genel başkanımıza da düşüncelerimi açtım. Genel başkan aday olmadığı taktirde adayım" dedi.

Yılmaz, "Kenardan aday olmaz, tavşan aday olmaz, kimseden korkum yok, adayım" diye konuştu.