HABER

AK Partili Şentop ve SP Genel Başkanı Karamollaoğlu bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 21:29 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi.TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşme sonrasında Şentop açıklama yapmazken, SP lideri Karamollaoğlu ise, “Gündemimizde ittifak yok” dedi. Dünyanın her tarafı ile ilgili konuştuklarını belirten Karamollaoğlu, “Her konuya da girdik. İttifak kelimesi geçti de, seçim zamanı olmadığı için ben dedim ki ’Şu an ittifak bizim gündemimizde yok.’ Size söylediklerimi aynen ona söyledim, ağırlıklı olarak Türkiye’nin genel meseleleri ile ilgili görüşlerimizi aktardık kendisine. Dünyadaki gelişmelerle ilgili ve seçim yasaları ile ilgili bir takım fikirlerimizi aktardık. Onların da tabii kendilerine göre bir takım çalışmaları var, onları aldık, fikirlerimizi tekrar aktardık. İhtiyaç olursa tekrar bir araya geliriz. Şu an tekrar bir araya gelmemiz için herhangi bir program yapmadık. Medyada bu ittifak havası nasıl oluştu, herhalde bu kanun teklifinden dolayı oluştu. MHP ile AK Parti arasındaki ittifak görüşmesinden başka bir ittifak gündemde değil. Bizim görüşme yapmayacağımız bir parti olmaz, herkesle görüşürüz ama özellikle seçim atmosferine girilirken bugünkü şartlara göre karar veririz” ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi

Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez

İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez

Çekya'dan skandal Salih Müslim talimatı!

Çekya'dan skandal Salih Müslim talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı:

'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'

'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'

AK Parti’de ilçe kongreleri hafta sonu tamamlanacak

AK Parti’de ilçe kongreleri hafta sonu tamamlanacak

Prof. Dr. Nadir Devlet: Putin 'çok güçlüyüm' mesajı verdi

Prof. Dr. Nadir Devlet: Putin 'çok güçlüyüm' mesajı verdi

Bosna Hersek, Bağımsızlık Günü’nü Kutluyor

Bosna Hersek, Bağımsızlık Günü’nü Kutluyor

Prof. Dr. Nadir Devlet: Putin 'çok güçlüyüm' mesajı verdi

Prof. Dr. Nadir Devlet: Putin 'çok güçlüyüm' mesajı verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.