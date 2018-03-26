AK Partili Sezen’den Başkan Gökhan’a tepki

Ak Parti Çanakkale İl Başkanvekili Ergin Sezen, geçtiğimiz Cuma günü bazı bölgelerde yaşanan su problemleriyle ilgili Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ı eleştirerek, tepki gösterdi.

Yazılı bir basın açıklamasıyla Başkan Gökhan’ı eleştiren Sezen, “ Geçtiğimiz Cuma günü maalesef kentimizde bir kez daha CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin acziyetine şahit olduk. İstanbul gibi bir metropolün musluklarından akan sular bile içilebilir düzeydeyken gördük ki Çanakkale halkı bırakın su içmeyi musluktan akan suyla elini yüzünü bile yıkayamadı. Her fırsatta Atik Hisar’ a dem vuran, bunun kirletildiği intibaını yaratan CHP’li Çanakkale Belediyesi aslında asıl meselenin Atik Hisar değil kendi kontrollerindeki arıtma tesisleri ve su şebekesinin olduğunu gösterdi. Arıtma tesisi ve su şebekesine hakim olamayan, musluklardan kahverengi bulanık ve koku yayan su akıtan bir belediyecilik anlayışının 2018 yılında bile hala varlığını sürdürmesini kabul etmiyoruz. Hele hele her fırsatta şeffaflıktan yana olduklarını ifade eden CHP’li Çanakkale Belediyesi tarafından 24 Mart 2018 günü öğle saatlerinde yapılan hiçbir analiz sonucunu içermeyen açıklama da kabul edilemez. Çanakkaleli hemşerilerimizle adeta alay eden bu açıklama karşısında Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a soruyorum: Sen bu suyu kendin içer misin, çocuklarına, torunlarına içirir misin?” dedi.