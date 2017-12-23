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AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

POLİTİKA HABERLERİ | 23.12.2017 20:29 | Son Güncelleme 6 saat önce

Manisa'da AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Oyit'in Birleşmiş Milletler'in aldığı Kudüs kararının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı "600 yıllık yedi düvele hükmeden Osmanlı'nın, 90 yıllık reklam arası bitmiştir. Zafer inananlarındır" paylaşımı tepki topladı.

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

Manisa’da, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Oyit’in, Türkiye Cumhuriyeti’ni reklam arası olarak niteleyen paylaşımı CHP ve AK Parti”nin tepkisini çekti. Birleşmiş Milletler’in Kudüs kararının ardından ‘Ziya Başkan’ isimli sosyal medya hesabından, “600 yıllık yedi düvele hükmeden Osmanlı’nın, 90 yıllık reklam arası bitmiştir. Zafer inananlarındır” paylaşımını yapan Oyit, tepkilerin ardından kısa sürede paylaşımı kaldırdı.

Ziya Oyit’in sözlerine tepki gösteren CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, “Cumhuriyet düşmanları maalesef kin ve nefretleriyle AKP saflarında yer almıştır. Devrim şehidi öğretmen Kubilay’ın Cumhuriyet ve laiklik düşmanı gericilerce katledilmesinin yıl dönümünde ‘Ziya Başkan’ adıyla kullandığı sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ile birlikte paylaştığı ve “600 yıllık yedi düvele hükmeden Osmanlı’nın, 90 yıllık reklam arası bitmiştir. Zafer inananlarındır” paylaşımı ile Cumhuriyet reklam arası olarak gösterilmek istenmektedir. Devrim şehidi Kubilay’ın katledilmesinin yıl dönümünde böyle alçakça bir paylaşımın yapılması tam bir skandaldır. Gelen tepkiler üzerine paylaşımın silinmiş olması, onların yaptığı iğrençlikleri örtemeyecektir. Bir dönem AKP desteği ile devleti ele geçirmeye çalışan ve kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ’den sonra, şimdi AKP kadrolarına maalesef Cumhuriyet ve halk düşmanları yerleşmiştir” diye konuştu.

‘KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL’

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da bu tarz paylaşımların doğru olmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim arkadaşımız bir başkasının paylaşımını paylaşmış. Büyük bir ihtimalle dikkatini çekmemiş veya düşünmeden paylaşmış. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ben Türk milliyetçisiyim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin varisi olduğuna inananlardanım. 90 yıllık reklam arasını kabul etmek mümkün değildir, reklam arası da yoktur. Türk tarihi bir bütündür. Tarih sahnesine çıktığımızdan beri de bu böyledir. Cumhuriyet ne kadar bizimse Osmanlı da o kadar bizimdir. Hepsinin adı bellidir. Hepsinin adı Türk devletidir.”

Paylaşımın kısa sürede kaldırıldığını kaydeden Özdağ, “Bu paylaşımlara yönelik gerekli adımları atarız. Bunları kabul etmemiz mümkün değildir. İnsanlar bir hata, bir eksiklilk yapabilir. Zaten aynı anda da paylaşım kaldırıldı. Toplumun içinde herkesin aynı düşünmesi mümkün değil. Parti politikalarına aykırı düşünceleri birileri sergileyebilir. Onlar hakkında da disiplin soruşturmaları gereğini yapar. AK Parti bu konuda çok duyarlıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de aynen Abdülhamit gibi, Fatih gibi, Yavuz gibi, Yıldırım Beyazıt gibi büyük bir devlet adamıdır.Türklerin son yüzyılda çıkardığı en ciddi devlet adamlarından bir tanesidir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Cumhuriyet Ziya Oyit

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Siz beğenmeyebilirsiniz ama ben beğeniyorum gayet yerinde bir paylaşım
Osmanlı olmaktan utananlar tepki veriyor; oysa Osmanlı ecdadımız ve onur duyarız..
osmanliyi begenmeyen yok siz ve sizin gibilerin cumhuriyetin degerini bilmedihiniz bakin araplara ummet dedihijizbaraplar gecmisten bugune kadar kuyumuzu kaziyorlar bugun turkiye bolgesinde bir gucse bu cumhuriyete olan inanctandir simdi sen osmanliyla gurur duyup tarihin altin sayfakarina yazma yerine hala onun gecmisteki kudretini yeniden i sekikde insa etmeye cakisursan elin adamida rimayla gurur duyar ve seni orta asyaya geri gindermeye cakisr o zaman onkarda hakli olmazmi tarihimizle gyrur duyacaz ama gecnise takili kalip yasamayacaz olay bu yoksa osmanliyi sevmeyen kinse yok
TÜRKLÜĞÜ BOLUCULUK SAYAN MILLIYETCILIGI AYAKLAR ALTINA ALAN HABURCU MEGRİ MEĞRICI PYD YE KORIDOR AÇAN BOPCU YAHUDİ MADALYALI HIRSIZLAR KARŞI IYI PARTI YI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR NE MUTLU TÜRK'ÜM DIYENE
Ya zafer diye milleti gaza getirmeyin. 1- Bu kararın bir bağlayıcılığı yok tavsiye niteliğinde. 2-İsrail zaten bu kararı beklediğini, hatta daha az ülkeden veto geldiğini duyurdu. Yani sonuçtan kısmen memnunlar. 3- ABD elçiliğini kudüse taşımaktan vazgeçmeyeceğini duyurdu. Trump zaten yardımları kesmek için bahane arıyordu, buldu. 5- Kudüs hala israil işgali altında ve parlamentosu ve bakanlıkları kudüste bulunuyor. Yani fiilen başkent olarak kullanıyorlar kudüsü. 5- İsrail şimdiye kadar hiçbir BM kararını uygulamadı zaten. Bunu da uygulamayacağını ilan etti. Şimdi zafer bunun neresinde?
Soysuz Türklük düşmanı Hristiyanların alayı İsrail'e karşı çıkmış dünya 5 ten büyük diyon 4 ü karşı çıkmış 5 ten büyükse dün ABD bu ğün potinin kucağında ne işin var 90 yıllık verdiğimiz şehitleri yok sayan yunan tohumu Türkiye cumhuriyeti devleti ebediyen var olacaktır ama ona 90 yıllık reklam arası diyerek küçülten yunan tohumları elbet de gidecek tarih yine TÜRK'ün zaferini yazacaktır Türkiye IYI Olacak Ne Mutlu Türk'üm Diyene
Evet Osmanlının devamıyız ama o zikredilen 90 yıl değil 300 yıllık bir aradır o. Ve o araya Atatürk noktayı koymuştur zaten. Basiretsizlik ondan sonra gelen iş bilmezlerden kaynaklanmaktadır...
O reklam arası dediğin zaman, bu vatanın evlatlarının, anneanneni düşmanın altından çekip aldığı zamandır.
Şu güzelim ülkemizde ne kadar hain varmış
yerinde bir paylaşım nesini eleştiriyorsunuz bunun anlamıyorum
YAŞASIN CUMHURİYET VARLIĞI TÜRK MİLLETİNİN VARLIĞIDIR. capulcu kardeşlerim biraz geçmişe bakın osmanlı sizi satmıştır bunu niye hazmedemezsiniz anlamam.
bazen düşünüyorum da bu atatürk yanlış yapmış ya.elin gavur alsaydı bakalım O zamanda böyle rahat rahat din reklamı yaparlarmiydi...yazik bu ülkeyi böyle insanlara bırakıp gittiğin için.yerinden kalkıp bir gitseydi bu durumu. ya ben bunlar için mi yaptım derdi...baba oğluna arsa bırakmış birileri ise ya neden bıraktı ki der gibi..
Hele bi deneyin bakalım Cumhuriyet'i sona erdirmeye. O zaman sizin sözde osmanlınız bile sizi kurtaramaz!
ne güzel söylemiş hem Manisa hemde Akp milletvekili. Tüm beyinsizler bizim partide demiş açıkca. Sen milletvekili olacaksın başkadının paylaşımı bilmeden yapacaksın. yada bilerek yapacaksın sonra kıvırıp paylaşımı yok efeceksin.BİR İNSANIN FİKRİ NEYSE ZİKRİ DE ODUR. Beyinsizler topluluğu hepsi bu ve NOKTA
Hani dunya 5 ten biyuktu gene abd nin dededigi olmadimi biz ancak kendi kendimize gaz veririz
Dünya 5 den büyüktür dediniz de ne oldu? Sanki Amerika özür dilemiş, İsrail geri çekilmiş, Dünya Filistin' i ülke olarak tanımış. Anca eşşekler gibi kendi atarınıza kendiniz sevinirsiniz.
resme iyi bakılsın kudüs konusunda. sırf filistin için değildi bm deki oylama. kudüs hristiyanlar için de kutsal. yoksa o kadar hristiyan ülke...
sana bir ara verecez ama dur hele yakındır
ne düşüneyim sevgili mynet. bunlar osmanlıda olsalardı dalkavuk mu olurlardı acaba diye düşündüm.
Bırakın Allah aşkına şu reklam arası muhabbetinizi. Neyin reklam arası kimin reklam arası. Çıkarıp şu at gözlüklerinizi bir ne oluyor dünya da ülkede diye bir bakın. Siz osmanlının hükmünden söz ederken bu yaşanılan kudüs olayında herkes bişelerden nemalanırlen bize boş laf yetiyor. Neymiş trump istediğini alamamış. Ulan herkesin kendine göre dünya politikası var zaten sen istediğini yapsanda bunlar o politikayı uygulamaya devam edecekler. Eee bizim bu işten çıkarımız ne oldu?? Bize ne oldu dersiniz. Sadece gaza geldik. Dünya sizin beyniniz kadar küçük ve basit değil.
en büyük cumhurriyet haini mecliste daha demeli başkalarını kötülüyeceklerine hükümet önce kendi içindeki hainleri temizlemeli nokta.
osmanlı iyi ve ihtişamlı başladı, kişisel hırs ve kaprisler koca imparatorluğu bitirdi. Osmanlı gerileme devrine girdiğinde krizi yönetemedi ve 600 yıllık reklam GÖÇTÜ ve ÇÖKTÜ. Göçüp çöktüğüne itirazınız yoksa şimdi oturun yerinize ve başlayan filmi izleyin.
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