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AK Parti'li Sorgun: 1 Kasım seçimlerinin 2 katını aşan müracaat oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilli genel seçimi için partilerine 7 bin 329 müracaat yapıldığını söyledi.

Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilli genel seçimi için partilerine 7 bin 329 müracaat yapıldığını söyledi. Sorgun, "Hem AK Parti siyasi tarihinde hem de cumhuriyet tarihinde bir rekordur. AK Parti, kendi rekorunu kırmıştır. 1 Kasım seçimlerine baktığımızda, 2 katını aşan sayıda müracaat olmuştur" dedi. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, genel merkezde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sorgun, 24 Nisan'da başlayan aday adaylığı başvuru sürecinin dün itibarıyla sona erdiğini belirtti. Sorgun, "81 ilimizde ve genel merkezde başvurular alındı. Toplamda 7 bin 329 müracaat söz konusu oldu. 5 bin 997 erkek, bin 332 kadın, 498 engelli, 18 ile 25 yaş arası genç 468 oldu. Bu, hem AK Parti siyasi tarihinde hem de cumhuriyet tarihinde bir rekordur. AK Parti, kendi rekorunu kırmıştır. 1 Kasım seçimlerinde 3 bin 702 başvuru vardı. Buna baktığımızda 2 katını aşan sayıda müracaat söz konusu olmuştur. 1 Kasım'da yüzde 15'lerdeydi kadın aday adayı oranı. Şimdiyse yüzde 18. Gençler ve engelli aday adayları içinde kadınların olduğu da düşünüldüğünde rakam yüzde 20'leri zorlayacak, daha da üstüne çıkacak. Bu, cumhuriyet tarihinin rekorudur. AK Parti'ye güvenin sürdüğünün göstergesidir" diye konuştu. 'ARKADAŞLARIMIZ BEKLENTİ İÇİNDE OLDUĞU İÇİN BAŞVURMAMIŞ DEĞİL' Mevcut milletvekillerinden başvuru yapanların sayısının 293 olduğunu, 23 vekilin başvuruda bulunmadığını kaydeden AK Parti'li Sorgun, şunları söyledi: "Bugün temayül için komisyon başkanları bilgilendirme toplantısı yapılacak. İstanbul'da pazartesi, Ankara ve Kayseri'de pazar günü yapılacak temayüller. Kademe komisyon çalışmaları başlayacak. Önce alt komisyon, 14 komisyon çalışacaklarından ara komisyon. 14 komisyondan gelen raporları değerlendirip çalışmalarına devam edecek. Cumhurbaşkanlığı başkanlığındaki üst komisyon çalışacak. 21 Mayıs'ta başvuru süresi doluyor. YSK'ya teslim edilecek. 22 Mayıs'ta açıklanacak. Hiçbir arkadaşımız özel bir beklenti içerisinde olmaz. Bu bilinçtedir. Bazı arkadaşlarımız çok daha önceden gelip memleketlerine dönmek istediklerini, gençlere yol açmak istediklerini ifade edenler olmuştur. Hiçbir arkadaşımız beklenti içerisinde olduğu için başvurmamış değildir."

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